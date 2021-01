Nous sommes littéralement quelques heures avant la fin de 2020, l’année la plus étrange que nous ayons vécue en tant qu’humanité et qui nous a apporté beaucoup de changements. En parlant spécifiquement de musique, nous avons dû voir comment les concerts et les festivals en direct étaient annulés dans le monde, bien que les spectacles en ligne et certains artistes ont profité de leurs jours enfermés pour composer des chansons, comme le cas de Noel Gallagher.

Comme vous vous en souviendrez, l’ex-guitariste et cerveau derrière Oasis – Contrairement à Liam – il était assez calme tout ce temps. En mars et avant que le coronavirus ne devienne une pandémie, il a publié un EP appelé Blue Moon Rising, mais à partir de ce moment, nous en savions à peine beaucoup sur lui; au-delà de ses déclarations controversées sur l’utilisation du masque et sa participation au 25e anniversaire de (Quelle est l’histoire) Morning Glory?

Vous pouvez également lire: “ILS NOUS PRENNENT DES LIBERTÉS”: NOEL GALLAGHER REFUSE DE PORTER UN MASQUE POUR SORTIR DANS LA RUE

Noel Gallagher nous fait le dernier cadeau de 2020

Il y a quelques semaines, Noel Gallagher a dit qu’il travaillait et composait de la musique à la maison; en fait, il a osé dire que ça ressemblait un peu à The Cure. Mais voilà, il nous a montré qu’il a travaillé en quarantaine, car sur les réseaux sociaux il a annoncé que le soir du Nouvel An, il créerait une chanson avec les High Flying Birds appel “Nous allons y arriver à la fin”, une chanson un peu spéciale.

Selon ce que l’aîné des Gallaghers a déclaré sur son compte Instagram, c’est en fait une démo, même si pour être honnête cela ressemble à une chanson complète: «J’ai écrit et composé ces derniers temps, et j’ai fait une petite démo d’une chanson que j’ai écrite il y a quelques semaines et qui a fini par sonner vraiment bien … les paroles sont tout à fait adaptées à l’époque et je pense que j’aimerais la partager avec votre”.

Et il y a quelque chose de ça dans cette chanson, il a un rythme très positif grâce à une base solide de guitare, basse, batterie. Bien sûr, nous ne pouvons pas non plus ignorer la voix de Noel, Eh bien, nous ne l’avions pas entendu chanter ce genre de chose depuis longtemps, donnant un message d’espoir qui nous rappelle parfois Oasis et qui, pour être honnête, est fortement influencé par les traumatismes de cette année.

Mieux vaut ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et préparez-vous à recevoir la nouvelle année en écoutant «Nous allons y arriver à la fin», la chanson avec laquelle Noel Gallagher rejette le chaotique 2020:

Voir sur YouTube