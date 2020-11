La pandémie de coronavirus garde plusieurs musiciens chez eux. Beaucoup aiment Noel Gallagher, sans réfléchir à deux fois, ils profitent du temps pour composer du matériel en eCette période de confinement et lancez-la le plus tôt possible.

Justement, l’ex-guitariste d’Oasis vient de donner un aperçu de ce qui sera son prochain disque avec High Flying Birds. Et est-ce que ce bon Noel a non seulement révélé qu’il travaillait sur de la nouvelle musique; Il a également détaillé l’un ou l’autre nom des chansons et même une aurait des teintes de style The Cure.

Noel et sa nouvelle chanson “Pretty Boy”

Oui, nous aspirons tous à une réunion (impossible) de Oasis, mais avoir un peu de matériel de l’un des frères Gallagher est déjà un profit. Dans ce cas, le tour est de Noel, qui a récemment donné des détails sur ce qu’il compose au milieu de cette étape de quarantaine.

Dans une interview avec le Daily Star, le guitariste né à Manchester a expliqué – à sa manière “ modeste ” – à quel point il se sentait enthousiasmé par le matériau sur lequel il travaille actuellement. “Les choses sur lesquelles j’ai travaillé sont vraiment géniales, vraiment géniales.”affirma l’aîné Gallagher.

Cependant, ce qui a le plus surpris n’est pas la manière dont il s’exprime. Noel lui-même a commenté qu’une de ses nouvelles créations conserve un son très similaire à celui du groupe dirigé par Robert Smith. “J’ai écrit une mélodie qui ressemble beaucoup à The Cure, et je n’ai même pas eu à vérifier le copyright, ça ressemble juste à The Cure. ‘Pretty Boy ‘est le nom de la chanson“, A déclaré le chanteur également.

“La meilleure chose qu’il ait écrite”, dit-il

Fidèles à leur style, Noel a montré sa fascination pour le nouveau matériau. Il convient de noter que, selon lui, ce travail est le meilleur qu’il ait fait depuis qu’il a commencé à jouer avec High Flying Birds. “TJe dois dire que les deux chansons que j’ai faites ces dernières semaines sont sans aucun doute les meilleures des chansons de High Flying Birds. Je l’ai fait, l’un d’eux est putain de ‘wow’… Parfois, je me surprends. ” Très humble notre Noel comme toujours.

Nous ne savons toujours pas quand le nouveau matériel de Les oiseaux volants de Noel Gallagher, mais ce sera certainement une bombe (du moins dit-il). Et au cas où tu n’aimerais pas ça, eh bien il dit «Si vous demandez à Picasso de peindre un tableau pour vous et qu’il vous le donne, vous n’allez pas dire:” Ne pouvez-vous pas faire autre chose? ““. Pour cela et plus, nous vous aimons Noel.

