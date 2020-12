Avec l’industrie de la musique en pause – ou du moins telle que nous la connaissions depuis plusieurs décennies -, les concerts en ligne sont devenus un moyen de profiter de la musique live sans quitter la maison et avec l’espoir qu’à chaque fois, il y a un long chemin à parcourir pour revenir pour profiter des spectacles comme avant.

Bien que le format des concerts en ligne soit né pour permettre à l’industrie de la musique de continuer à fonctionner face à la pandémie, il a heureusement gagné du terrain et la liste des artistes s’est de plus en plus allongée. Maintenant, Ce sera au tour d’Enjambre de proposer une émission mondiale avec un streaming unique en son genre.

Swarm propose un concert en streaming

Le groupe mexicain de Fresnillo, Zacatecas, offrira un concert en ligne de Le Cerro de la Bufa, où en plus d’interpréter plusieurs chansons de son répertoire, il présentera également son dernier album studio intitulé ‘Prochains voisins’, publié en septembre dernier.

Ce sera le vendredi 18 décembre prochain à 8 heures du soir lorsque Essaim donnera un spectacle à travers la plateforme StreamTime, un où le groupe mettra également à disposition de ses fans un documentaire exclusif cela ne peut être vu que sur ladite plateforme, le tout pour un coût de 169 pesos (plus les frais de service). Sans aucun doute un spectacle incontournable!

Si vous mourez d’envie de voir ce concert en ligne et que le bonus n’est pas encore arrivé, ne vous pressez pas, car ici, sur Sopitas.com, nous porterons celui de Puebla et nous vous donnerons un pass pour le streaming mondial d’Enjambre.

Comment obtenir mon billet pour le concert d’Enjambre?

Si vous avez déjà atteint cette section, nous passons au balayage avec les instructions (assez simples, d’ailleurs) que vous devrez suivre pour gagner votre pass pour le spectacle en ligne Swarm, que vous pouvez voir dans le confort de votre maison. Êtes-vous prêt et prêt? Là ils vont:

1.- Suivre Sopitas ya SopitasFM sur tous vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram). Étape essentielle.

2.- Partagez cette note sur votre compte Twitter personnel et dites-nous quatre chansons que vous aimeriez entendre dans l’émission Swarm ce 18 décembre. Mentionnez @Sopitas @SopitasFM et ajoutez le hashtag #EnjambreXSopitas.

3.- Entrez le lien du tweet de l’étape 1 dans ce LIEN, répondez à la question et aux informations demandées dans le format.

Et prêt, c’est tout ce que vous avez à faire pour gagner un billet pour le spectacle Swarm directement depuis El Cerro de la Bufa, à Zacatecas. Bonne chance à tous et à tous les participants!

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Les premières personnes qui terminent correctement les étapes seront les gagnants d’un seul billet pour le spectacle.

– En plus d’avertir les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms sur cette note.

– Cette dynamique débute à 18 h le 16 décembre et se termine le 17 décembre à 11 h.

– Les gagnants seront informés le 17 décembre en début d’après-midi.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Voici les heureux gagnants!

– Alan Osvaldo Hernández Ramírez

– Erika Alejandra Cruz González

– Jenny Laura Flores Haro

– Jorge Eduardo De La A Guerrero

– Blanca Estela Rosales

– Mario Alberto Martínez Méndez

– Cristian Saúl Petatan Bahena

– Mario Alberto Galina Arias

– Abraham de Jesús Martínez Jiménez

– José Luis Rojas Salazar