Ce n’est un secret pour personne que la musique et le cinéma s’entendent très bien. Il est courant de voir que beaucoup d’acteurs hollywoodiens importants, en plus d’être spectaculaires devant une caméra, tirent également au sort comme les grands quand il s’agit de composer des chansons et de jouer d’un instrument. Mais sans aucun doute, nous n’avions aucune idée qu’Oscar Isaac, avant de jouer dans de grandes productions au box-office, J’étais dans un groupe et apparemment ils avaient un avenir.

Il s’avère qu’il y a quelques jours et grâce à la magie de l’internet des objets, des images inédites ont émergé de l’époque où l’acteur guatémaltèque –Ce que nous avons vu dans la dernière trilogie Star Wars et dans des films comme Drive, Ex-Machina, X-Men: Apocalypse– il souhaitait poursuivre une carrière musicale à la fin des années 90 et au début des années 2000. Croyez-le ou non, les choses étaient sérieuses, à tel point qu’elles s’ouvraient à de grands groupes.

Oscar Isaac voulait vraiment réussir dans la musique

Selon NME, pendant tout ce temps Oscar Isaac était dans beaucoup de groupes, entre elles Les vers, les hétérosexuels du placard, les grenouilles pétrifiées et les outsiders clignotants. Mais ce dernier –qui au fait, jouait du ska et du punk– avait le potentiel d’atteindre les grandes ligues, car dans un concert au milieu, il a eu la chance d’être l’acte d’ouverture de Les puissants puissants Bosstones et jour vert; Oui, tu l’as bien lu.

L’acteur a parlé ouvertement de cette scène musicale. En fait et selon la même source, dans l’émission de Jimmy Kimmel, il a brièvement raconté cette expérience: «J’étais dans certains groupes de ska en fait. Nous avons joué sur scène dans un festival environ cinq heures avant (The Mighty Mighty Bosstones et Green Day), mais c’était une bonne chose à avoir sur notre CV. ” Qui n’aurait pas aimé cette opportunité? La vérité.

Et oui, nous avons des preuves de tout cela

Cependant, ce qui est frappant, c’est que récemment une photographie et des vidéos de cette étape d’Oscar Isaac sont apparues. Un utilisateur de Twitter a partagé une photo où on peut voir Poe Dameron lui-même portant un bandana sur la tête –Parce que le 90–, jeter un chela et avec une mauvaise pose au bar d’un bar. Il n’y a plus de contexte à ce sujet mais nous voulons croire qu’ils attendaient leur tour pour jouer.

Comme si cela ne suffisait pas et à la suite de cette photo, Internet a trouvé plusieurs clips vidéo de l’acteur – que nous verrons bientôt dans Dune par Denis Villeneuve – démontrant ses talents musicaux avec certains des groupes dont il faisait partie. C’était lui qui jouait de la basse et de la guitare, et bien que je n’ai rien fait de mal, l’essentiel est qu’il vaut mieux pour lui d’être devant une caméra, jiar jiar. Voici la preuve de tout cela.

