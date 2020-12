Puisque nous sommes chez nous enfermés par le coronavirus, les applications nous ont sauvés dans ces moments d’ennui, mais sans aucun doute celui qui a tout cassé cette année était TikTok, avec des millions de personnes qui regardent et publient des vidéos chaque jour. Et bien que la chaviza soit celle qui utilise le plus cette plateforme, la vieille école entre également dans cette tendance, en particulier les groupes et musiciens importants tels que Paul Mccartney.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ce 18 décembre et après presque deux ans depuis la sortie de son dernier album studio, Sir Paul est revenu avec McCartney III pour clore la trilogie qui a débuté en 1970. Cet album est extrêmement spécial, car en plus de jouer tous les instruments et de le produire par lui-même, il a profité du temps de quarantaine pour finissez-le de l’étude que vous avez à la maison, bien que ce ne soit pas la seule surprise qu’il nous réserve.

Paul McCartney entre dans TikTok

Il s’avère que le jour même de la sortie de cet album et à l’instar d’autres groupes comme Queen, Paul McCartney a rejoint TikTok. Et non, avant de penser que nous le verrons se mettre au courant des tendances de la mode et faire des danses virales, est venu à cette application pour une raison plus puissante et important, partagez votre musique et vos moments intimes avec toutes les personnes qui ont un compte sur la plateforme.

Paul a rejoint pour montrez à vos fans vos prouesses multi-instrumentales ainsi que ce qui se cache derrière ses nouvelles chansons comme “Find My Way”, “Pretty Boys” et “Slidin ‘”. En outre, certains de ses succès classiques seront désormais également disponibles sous forme de sons pour l’application, puisque les utilisateurs pourront danser au rythme de «Jet», déclarer leur amour avec «Maybe I’m Amazed» ou «Silly Love Songs» et profiter de «Band On The Run».

@Paul Mccartney

Découvrez les coulisses du nouvel album de Paul ‘McCartney III’ sur TikTok 🙌 ## McCartneyIII ## FindMyWay ## MadeInRockdown ## PaulMcCartney ## BehindTheScenes

♬ son original – Paul McCartney

Voici la liste complète des chansons de Sir Paul McCartney qui seront sur TikTok: “Je suis peut-être émerveillé “,”Cascades “,”À venir “,”Groupe en fuite “,”Vivre et laisser mourir “,”Jet “,”Stupides chansons d’amour “,”Oncle Albert / Amiral Halsey “,”Belle journée “,”Venir à moi “. Alors maintenant vous savez, si vous êtes fans et que vous souhaitez vérifier un côté plus personnel de ce grand artiste, n’oubliez pas de le suivre dans l’application et baissez votre main, suivez-nous PAR ICI pour le contenu musical et cinématographique. Mais pendant que nous écoutons une chanson de son nouvel album.

