Que pouvons-nous dire de Paul McCartney qui n’est pas connu? Que ce soit avec les Beatles ou en tant qu’artiste solo, il est une légende vivante. Donc, à ce stade de sa carrière, avec des années d’expérience, des disques qui sont importants pour l’histoire de la musique, jouant partout dans le monde et remplissant les stades partout où il marche, on pourrait se demander, Quelle est la prochaine étape pour un artiste comme lui? Continuer à profiter de ces vieux succès ou continuer à innover et à composer des chansons?

Heureusement, il fait partie de ces musiciens qui ne restent pas immobiles et malgré une carrière enviable, continue d’explorer les sons et surtout, de conclure des projets qu’il a construits au fil des ans. Comme vous vous en souvenez peut-être, en 1970 et après la scission des Fab Four, Sir Paul a rapidement travaillé sur ce qui serait son premier album solo en studio, McCartney, qu’il a enregistré pratiquement seul en compagnie de sa femme Linda.

Paul McCartney clôture la trilogie avec un album très spécial

Après la sortie de cet album qui comprenait des chansons devenues des classiques comme “Maybe I’m Amazed”, Paul et Linda McCartney ont formé un autre groupe à succès, Ailes. Mais après la séparation du groupe, en 1980 décida de reprendre son chemin solo et vint donc la deuxième partie de McCartney, qui bien sûr gardait la qualité musicale à son meilleur et nous permettait de voir que ce grand musicien ne perdait pas la capacité de composer des mélodies spectaculaires.

Cependant, près de 40 ans depuis ce deuxième album et après beaucoup de disques dans sa carrière, Paul McCartney clôture la trilogie avec le troisième disque intitulé comme son nom de famille. Le McCartney III a fini de l’enregistrer en quarantaine et à la surprise de tous, il a révélé quelques détails il y a quelques semaines et a annoncé qu’il serait disponible le 18 décembre, quelques semaines après la fin de cette année chaotique que nous avons vécue.

Sir Paul ouvre avec ses cartes fortes

McCartney III commence par “Oiseau d’hiver à longue queue”, une chanson où il joue avec des éléments folk, une overdrum et un programme de guitare qui frise le hard rock. Bien que lyriquement, ce soit l’une des choses les plus simples qu’il ait faites, avec des phrases comme “Me manque-t-il?” “Est-ce que tu me sens?” et «Me touchez-vous?», décrit parfaitement ce sentiment que nous ressentons tous en quarantaine, en essayant de sentir nos proches à distance.

C’est avec le deuxième morceau de l’album, “Find My Way” avec le McCartney que nous connaissons tous, avec des mélodies joyeuses dotées d’une touche de mélancolie. Et ici on peut enfin entendre la voix de Sir Paul dans toute sa splendeur, qui malgré son âge a l’air complètement, assemblant des harmonies vocales puissantes qui vous infectent de bonnes vibrations dès leur apparition et qui se marient parfaitement avec l’outro.

L’album entre dans une phase expérimentale

Les guitares acoustiques sont présentes dans «Pretty Boys», où McCartney nous surprend à nouveau avec la capacité presque naturelle qu’il a à nous raconter toute une histoire dans une chanson, qui a bien sûr un peu de nostalgie. Pour «Women and Wives», Paul s’assoit au piano pour livrer une chanson où les arpèges qu’il joue accompagnent un lyrique sur l’avenir et se concentrant sur une question que l’humanité se pose depuis des années, Que faisons-nous de nos vies?

Presque au milieu du disque, Paul McCartney nous donne une chanson rock intitulée “Lavatory Lil” dans lequel ce riff de guitare bluesy qui joue pendant un peu plus de 2 minutes est complètement présenté. Juste après cette chanson vient la partie la plus expérimentale de l’album, “Deep Deep Feelings”, qui pour être honnête ressemble à une montagne russe d’émotions, parle de la perte d’un être cher. 8 minutes de superposition et de superposition.

McCartney maintient l’intensité

Au moment où “Slidin ‘” arrive, les choses changent complètement, eh bien Paul McCartney continue de nous donner des bras de guitare solides à gauche et à droite, ainsi que des moments où les paroles crient.; cette chanson pourrait facilement être un cousin germain de “Helter Skelter”. Mais plus tard l’atmosphère se détend lorsque “Le Baiser de Vénus” est présent avec ses premiers accords, une douce ballade d’amour qui ne frôle pas la douceur.

Entrer dans la dernière partie de l’album, McCartney joue sur une chanson intitulée “Seize The Day”, dans lequel un clavier Rhodes nous accueille sur un thème dans lequel le musicien britannique nous invite joyeusement à réfléchir et à ouvrir nos esprits. “Deep Down” arrive avec quelques synthés sombres tandis que la guitare acoustique passe par une série de figures d’accompagnement et où Sir Paul chante une prière pour parler à une personne spéciale.

Sir Paul est submergé par le temps

Juste pour finir, Paul quitte l’instrumentation lourde pour revenir à cet état d’esprit calme avec “Winter Bird / When Winter Comes”, une chanson où il n’a eu besoin que de quelques accords et de sa voix pour nous donner la fin parfaite, une chanson idéale pour regarder par la fenêtre un matin ensoleillé et que sans aucun doute, ce n’est pas mal pour nous de clôturer l’année si étrange et pleine de moments compliqués auxquels nous avons dû faire face.

Avec McCartney III, Sir Paul nous dit une fois de plus très clairement que malgré sa longue carrière et étant considéré comme une légende de la musique, A 78 ans, il ne perd pas cette étincelle en composant. Au contraire, il semble qu’avec le temps, il cherche à s’améliorer et à faire des choses totalement différentes de ce à quoi il est habitué. Sans aucun doute, cet album – en plus de laisser un bon goût dans la bouche -, ça pourrait être la bande originale de 2020Eh bien, cela passe par toutes sortes d’émotions, de l’incertitude au bonheur, et c’est exactement ce que nous vivons pendant tous ces mois.

Tracklist

1.- “Oiseau d’hiver à longue queue”

2.- “Trouvez mon chemin”

3.- “Pretty Boys”

4.- “Femmes et épouses”

5.- “Lavatory Lil”

6.- “Deep Deep Feeling”

7.- “Slidin ‘”

8.- “Le baiser de Vénus”

9.- “Saisir le jour”

10.- “Profondément”

11.- “Winter Bird / When Winter Comes”