Enfin le week-end est arrivé et avec lui de nombreuses créations musicales. Oui, les concerts et les festivals en direct ne font peut-être pas partie de nos plans pour le moment – ou ceux de qui que ce soit d’autre – mais divers groupes et artistes ont pris l’initiative de s’assurer que nous n’oublions pas ce sentiment. L’exemple parfait est Pixies, Qui est-ce Ils viennent de sortir quelque chose de très spécial pour rappeler à leurs fans d’os rouges l’énergie qui entre dans leurs performances.

Comme vous vous en souviendrez, Début 2020, le groupe a sorti un EP avec des faces B et des raretés de leur dernier album studio, Beneath the Eyrie. Cependant, en septembre, ils ont décidé de partager avec nous deux chansons fraîchement sorties du four, “Écoutez-moi” et “Mambo Sun”, mais garde ta main ils ont eu une énorme surprise qui ravira sûrement tous ceux qui manqueront de voir Black Francis, Joey Santiago, David Lovering et Paz Lechantin sur scène.

Pixies et leur show à Coachella 2004

Alors que nous étions à peine à l’école depuis quelques jours et pour combler tous les participants de nostalgie, Coachella a publié son propre documentaire sur YouTube. On y voyait comment cet immense espace musical a été fondé à Indio, en Californie, l’évolution qu’il a eue depuis sa première édition et bien sûr, quelques présentations légendaires, parmi eux, le spectacle unique que les Pixies ont donné en 2004 sur la scène principale.

À cette occasion, Cela faisait presque 10 ans que le groupe avait joué avec la formation originale. C’est pourquoi cette édition est rappelée car après si longtemps, Black Francis avec Kim Deal et compagnie ont profité de ce festival pour donner leur premier spectacle de retrouvailles, surprenant tout le monde et donnant une énorme critique de son immense discographie. Un de ces concerts restés pour la postérité.

En tout, il y avait 21 chansons qui sonnaient sur le tournage des Pixies à Coachella 2004, où bien sûr des classiques comme “Hey!”, “Here Comes Your Man”, “Gigantic”, “Vamos”, “Where Is My Mind?” et beaucoup plus. C’est pourquoi profitant de son apparition dans le documentaire, a décidé de lancer ce salon sur les plateformes numériques afin que nous puissions tous en profiter dans le confort de notre foyer.

En direct de Coachella, Indio, CA. 1er mai 2004 est le nom de cet album live, d’où proviennent chacune des chansons que le groupe a jouées dans cette présentation et que vous pouvez écouter dans des services comme Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer et Tidal. Mais alors qu’ils courent pour le trouver ils peuvent vérifier la partie de la réunion des Pixies dans le documentaire du festival avant la minute 29:30.

