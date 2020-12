Avec toute la complexité de cette année pour l’industrie musicale nationale, Il ne manquait pas de bonnes chansons et de projets émergents de qualité. L’envie de créer des mélodies et d’offrir une alternative au public s’est poursuivie là-bas chez une poignée d’artistes tels que Appartement, qui semblent prêts à entrer par effraction dur sur la scène.

Ce groupe émergent de Mexico vient de lancer “Invisible”, une chanson qui vous captivera pour ses textures douces et ses sons électroniques avec lequel tu bougeras ton corps sans hésitation. Aussi, cette paire de musiciens formidables se fermera l’année avec une floraison et continuera à montrer plus de matériel.

Plano présente “Invisible”

La musique a toujours été une évasion passionnée pour les mélomanes les plus invétérés. Et dans une année comme celle que nous traversons, nuageuse et incertaine, il n’y a rien de mieux que de connaître de nouvelles propositions pour renouveler nos playlists. Par conséquent, l’arrivée de Appartement à la scène musicale mexicaine est plus qu’intéressant.

Ils sont un duo de la capitale mexicaine avec une certaine expérience dans l’industrie Ils ont travaillé à faire de la musique pour des publicités, pour des artistes pop et tout donner à des DJ sets. Maintenant, cette paire est prête à cimentez une nouvelle facette professionnelle avec votre talent.

Rodrigo Casarín et Juan Andrés Vergara sont les esprits derrière Appartement. «Nous jouons avec deux éléments: une plaque colorée et une police de caractères. Nous aimons garder une idée constante dans tout. Nous pensons que le graphique est la colle qui unit toutes les pièces du projet“dit le groupe dans un communiqué faisant référence à leur travail et à l’inspiration du nom avec lequel ils s’identifient.

Les textures de votre la musique est provocante. Ses compositions, douces sons et échantillons électroniques contagieux, ils entrent dans l’esprit de l’auditeur pour déchaîner le mouvement. Si tu ne nous crois pas lui donner une écoute de son single “Invisible” et plonger dans sa grande proposition. ICI vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux pour en garder une trace.

