À tout juste 19 ans, Billie Eilish a réalisé tout ce qu’un artiste musical veut: sortir un premier album à succès, dominer les charts, gagner des Grammys, partez en tournée et plus encore. Le jeune chanteur n’est plus une promesse pop, on pourrait dire que c’est une réalité de l’industrie.

Bien sûr, être une pop star a aussi ses inconvénients. Et c’est que quand on a l’impact qu’elle a, on se fait aussi au détriment de amener des détracteurs, qui pourraient même être des fans dans le passé. Cette dernière idée est évidente avec la chute récente des abonnés de Billie sur Instagram, un fait que certains utilisateurs attribuent à une image qui a été téléchargée dans vos histoires ces derniers jours.

Billie Eilish entre dans un défi viral

Les réseaux sociaux sont devenus une partie essentielle de notre vie quotidienne. Maintenant, au milieu d’une pandémie dont on ne sait pas jusqu’à quand on va se débarrasser, ces plateformes ils sont devenus beaucoup plus “ indispensables ” (Pour le dire dans un sens) Défis viraux, dynamiques entre utilisateurs, danses et d’autres choses sont devenues le passe-temps favori de nombreuses personnes.

Peu importe que vous soyez une personne normale ou un chanteur international renommé; un défi viral que vous voulez faire. Donc c’était juste avec Billie Eilish sur Instagram, réseau où ces derniers jours ce défi particulier connu sous le nom de Une photo de… (Vous utilisez l’outil de questions dans les histoires, vos abonnés vous disent quel type de photo de vous ils veulent voir et vous répondez avec l’image). Et bien que cela semble être un jeu inoffensif, les choses pour l’interprète “Bad Guy” seraient différentes.

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: APPLE TV + LANCE LA BANDE-ANNONCE POUR ‘THE WORLD’S A LITTLE BLURRY’, LE DOCUMENTAIRE BILLIE EILISH

Le scandale sur Instagram

Eh bien, la chose est apparemment devenue incontrôlable avec certains utilisateurs adeptes de Billie Eilish sur Instagram. Dans ce jeu de partage de photos, le jeune chanteur a répondu à deux demandes: la première demandait une capture d’écran de l’écran de verrouillage de votre téléphone portable et le deuxième une image d’un dessin dont elle était fière. Tout est calme jusqu’ici.

Alors, de quoi s’agissait-il? L’auteur de “Ocean Eyes” a montré son écran de verrouillage avec l’image d’un tableau où vous voyez un deux femmes nues embrassant les seins nus. Plus tard, sur le dessin, la fille a montré quelques croquis avec ses lignes où prédominent également les corps féminins sans vêtements. Dans ce dernier cas, Billie a ajouté un petit texte qui disait “c’est probablement lol (beaucoup de rires / beaucoup de rires) j’adore les seins”.

On pourrait dire, comme le souligne Cosmopolitan, qu’un secteur plus conservateur de son public a trouvé ces images quelque peu suggestives. Ou du moins c’était la perception d’un utilisateur du réseau qui, avec minutie, s’est rendu compte que la star avait perdu plus de 100000 abonnés sur Instagram une demi-heure après avoir partagé les photos mentionnées ci-dessus.

Billie Eilish Il l’a également remarqué et dans une nouvelle histoire d’IG, il a partagé le message de son disciple avec la légende “LMFAO [Laughting My Freaking Ass Off] vous tous les bébés smh [shake my head]”, quelque chose comme «Je chie de rire. Y’all babes secoue ma tête (Ils m’ont amené au madr * en termes familiers mexicains) ».

Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas confirmer que la chute des partisans de Billie était précisément due à cela, mais au cas où il en serait ainsi … Était-ce tellement? Comme toujours, vous, lecteurs, avez la meilleure opinion.