Sans doute, David Bowie est l’un des plus grands artistes à avoir jamais marché sur Terre, un génie exceptionnel qui se démarque sous divers aspects. Au cours de plus de 50 ans de carrière, il a fait ce qu’il voulait, créé des alter ego et est entré dans toutes sortes de genres et de sons, mais d’autre part et en plus de la musique, Il a également eu une influence dans le monde de la mode et une grande carrière dans plusieurs films.

Il est très difficile de se souvenir d’un seul regardSon image changeait toujours à chaque album qu’il sortait ainsi que la personnalité qu’il montrait sur scène, du coup il apparaissait maquillé ou se montrait simplement tel quel pour jouer ses chansons. Cependant, il y avait quelque chose qui l’identifiait toujours et autant qu’il a évolué, physiquement et en tant que musicien, il n’a jamais pu le quitter, mais c’est devenu quelque chose de caractéristique de lui.

David Bowie avait des yeux de couleurs différentes, la droite était plus claire que la gauche et le faisait paraître étrange au monde. Depuis qu’il a commencé à briller à la fin des années 1960, beaucoup se demandaient ce qui lui était arrivé et pourquoi son regard ressemblait à ceciCertains ont même mentionné qu’il était né avec une étrange maladie oculaire et comme toujours autour de lui, diverses théories ont été inventées à ce sujet.

David Bowie avait-il une hétérochromie?

Pendant des années, on a pensé que David Bowie est né avec une maladie appelée hétérochromie. Dans une interview pour le média américain The Conversation, l’ophtalmologiste Kevin Hunt, a mentionné qu’il s’agissait d’une anomalie dans lequel une personne a deux couleurs d’iris différentesOui, c’est héréditaire et il n’y a généralement pas de problème avec cela, bien que cela soit beaucoup plus fréquent chez les chiens, les chats et les chevaux que chez les humains.

L’hétérochromie peut se refléter sous la forme de deux couleurs complètement différentes; par exemple, que l’œil droit est brun clair et le gauche bleu, comme dans le cas de l’actrice Kate Bosworth. Bien qu’il existe également d’autres variantes telles que Mila Kunis, elle a la même couleur d’iris dans les deux yeux, mais le plus drôle est que l’un a l’air plus sombre que l’autre, obtenant un effet extrêmement intéressant et unique.

La vraie histoire des yeux de Bowie

Mais contre toute attente David Bowie n’avait pas hétérochromie, bien qu’il ait souffert d’une autre condition mais en réalité, ce qui faisait que ses yeux avaient des couleurs différentes était quelque chose d’assez curieux. En 1962, le musicien légendaire avait une grande amitié avec George Underwood et même ensemble, ils ont joué dans divers groupes avant que ces derniers ne passent de la musique à la peinture et au graphisme.

Mais au printemps de cette année-là et quand ils étaient tous les deux adolescents, les deux se sont disputés … pour une fille avec laquelle ils voulaient sortir. Il s’avère que Underwood était amoureux d’une jeune femme, même si je ne comptais pas sur Bowie était également intéressé par la même personne et quand il a découvert cela, les choses sont devenues assez tendues entre eux, à tel point qu’ils se sont accrochés l’un à l’autre et celui qui est sorti perdant le tour était le chanteur.

Un coup a causé cette étrange condition

George dans un accès de courage et sans réfléchir, a donné un coup direct à David Bowie dans l’œil gauche, cela l’a envoyé directement à l’étage. Le combat n’était pas le coup en tant que tel, mais Underwood avait une bague à la main avec laquelle il l’a frappé et avait gratté par inadvertance la surface du globe oculaire du chanteur, paralysant les muscles qui contractent l’iris et alertant ses proches.

Selon ce que Bowie lui-même a dit au biographe Mark Spitz dans une interview et selon The Cut: «Au début, il (George Underwood) pensait qu’il plaisantait. Ce n’était pas un coup de poing très fort mais visiblement il m’a attrapé sous un angle assez étrange. Et même si le musicien pensait que le coup n’avait pas été si dur, les choses n’allaient pas mieux avec son œil, alors ils ont dû l’emmener à l’hôpital pour le faire vérifier.

David Bowie et son anisocorie

Initialement, les médecins craignaient que David Bowie perde la vue dans cet œil, il a donc dû s’absenter de l’école pendant qu’ils faisaient une série d’opérations et pour vous donner une idée, pour le combat et le coup de poing que George Underwood lui a mis il a été hospitalisé pendant quatre mois. Cependant, malgré l’énorme reprise qu’il a dû subir, les dommages n’ont pas pu être entièrement réparés.

Le combat avec son ami Bowie gauche avec une mauvaise perception de la profondeur et une pupille dilatée en permanence (Il semble donc qu’il ait des yeux de couleurs différentes, bien que les deux iris soient de la même teinte). C’est ce que les experts appellent anisocorie, qui en pratique est une condition où la taille des pupilles est asymétrique, c’est-à-dire que l’un semble plus grand que l’autre et les fait apparaître différemment colorés.

George et Bowie sont restés amis

Depuis ce jour, L’élève gauche de David Bowie est resté dans une position ouverte fixe, lui donnant cette fameuse paire d’yeux bleus et noirs. Bien que la querelle avec George Underwood se soit terminée ainsi, les deux sont restés amis et ont travaillé ensemble.En fait, les pochettes de certains des albums les plus célèbres du musicien anglais ont été conçues par lui, telles que Au poil et La montée et la chute de Ziggy Stardust et les araignées de Mars.

Ses yeux semblaient inquiets et inégaux, produire un regard captivant ou hypnotique depuis la scène ou à travers l’objectif d’un appareil photo. L’étrange apparence de la vue de Bowie était idéale pour un artiste comme lui, qui embrassait les idées de l’étranger, l’être d’un autre monde et une personne qui n’appartenait pas à un seul endroit; c’est devenu une caractéristique fascinante qui lui a donné une identité et un certain mysticisme.

Au fil du temps et selon ce que disent religieusement certaines personnes qui ont étudié la vie de David Bowie, il a apparemment remercié son ami d’avoir mis ce coup de poing dans l’œil, disant à Underwood que cela lui a donné «une sorte de mystique». Cette mystique a contribué à alimenter certaines des plus grandes créations du musicien et à créer des images emblématiques. Je devrais vraiment remercier la fille qui a explosé – Par inadvertance -, le combat entre les deux, tu ne crois pas?