Ce 17 décembre restera dans les mémoires comme un jour où l’industrie de la musique, comme il est mort à 81 ans Phil Spector. Un personnage controversé et qui à de nombreuses reprises, ses contributions à la production et derrière les consoles ont été reléguées par le caractère chaotique de sa vie privée; cependant, il y avait quelque chose qui il a lui-même conçu et laissé en héritage pour tous ceux qui voulaient avoir un son différent: le mur du son.

En 1955, Spector a travaillé avec les compositeurs Jerry Leiber et Mike Stoller, dans une période où ils recherchaient un son plus riche en utilisant un excès d’instrumentation. Imaginez qu’à ce moment-là, Ils ont enregistré jusqu’à cinq guitares électriques et utilisé jusqu’à quatre percussionnistes pour la même chanson, quelque chose qui bien sûr n’était pas habituel, encore moins pour les chansons pop ou rock commercial.

Quel est le mur du son?

Mais avant de continuer, il est important d’expliquer ce qu’est le mur du son qui a rendu Phil Spector célèbre. Il s’agit d’une technique de production dans laquelle les musiciens impliqués ont joué leurs rôles, les doublant et triplant souvent avec d’autres instruments jouant à l’unisson, créant un son plus plein et plus dense, où écho et réverbération se rejoignent pour créer l’effet de plusieurs personnes jouant dans une seule pièce, comme celle d’un orchestre.

En plus de générer cette illusion sonore, il a également réalisé que Les chansons produites selon cette méthode seront entendues à merveille par les radios AM et les juke-box. «Le terme« Sound Wall »Je pense que c’est le magazine Life dont je l’ai entendu pour la première fois… pour moi.C’était juste une forme d’enregistrement et d’essayer de tout faire sonner comme si nous le regardions en direct ou à la radio MAIS exécuté dans un studio… », a dit un jour Spector.

L’idée de Phil Spector qui a révolutionné la musique

C’est pourquoi deux ans plus tard, Phil Spector a testé ce qui serait l’une des techniques qui changerait complètement la production musicale, le mur du son. La première chanson sur laquelle il a utilisé son expérience était “Ne t’inquiète pas mon petit animal” de son propre groupe, The Teddy Bears. En fait, tout ce qu’il a fait était Utilisez une cassette de démonstration diffusée sur les enceintes du studio pour enregistrer une autre prise.

Le produit final était une cacophonie avec des harmonies vocales superposées qui pouvaient à peine être entendues clairement, c’est pourquoi Phil a passé les années suivantes à développer et perfectionner ce processus d’enregistrement.. Dans les années 1960, Spector a beaucoup travaillé aux Gold Star Studios de Los Angelescélèbre pour ses salles d’écho exceptionnelles, et ici, il a réussi à porter cette cascade ambitieuse à son plus haut point.

Voir sur YouTube

Technique perfectionnée

Pour rendre l’effet de mur sonore spectaculaire, Phil Spector a travaillé régulièrement avec l’ingénieur du son, Phil Levine et L’équipe de démolition, un groupe de musiciens de session qui ont joué de manière anonyme depuis les années 1960 pour les groupes et artistes les plus titrés de l’époque. Parmi eux se trouvaient Hal Blaine, Earl Palmer et Jim Gordon à la batterie, Carol Kaye et Chuck Berghofe à la basse, Larry Knechtel aux claviers, Glen Travis Campbell à la guitare et Leon Russell au piano.

La somme de ses efforts conduirait à ce que le producteur britannique, Andrew Loog Oldham officiellement appelé Mur de sons de Phil Spector dans les publicités de 1964 pour le single «You’ve Lost That Lovin ‘Feeling» de Righteous Brothers. Depuis, des milliers de personnes derrière les consoles ont tenté d’imiter et de réaliser cette technique, Mais personne ne l’a fait de manière obsessionnelle comme Spector lui-même.

Le point culminant de l’idée de Spector

Phil Spector s’est fait un nom dans l’industrie de la musique grâce à son mur de son. La technique peut être entendue dans toute sa splendeur sur des chansons comme «Sleigh Ride» des Ronettes, «Da Doo Ron Ron» des Crystals, «Be My Baby» des Ronettes, «The Long and Winding Road» des Beatles et «That Lovin ‘Feeling» par The Righteous Brothers parmi beaucoup d’autres.

Cependant, dans «River Deep – Mountain High» par Ike et Tina Turner, Spector a affirmé que cette chanson était le sommet de son mur sonore. Et il n’exagérait pas, parce que George Harrison a déclaré que la chanson «était parfaite du début à la fin. Cela ne pouvait pas être amélioré ». Mais d’autres artistes qui n’ont pas travaillé avec Phil, comme les Beach Boys, ont également utilisé cet effet. Brian Wilson a reconnu que sur des albums comme Pet Sounds et Smile, ils l’ont reproduit.

Voir sur YouTube

Si vous voulez en savoir un peu plus sur Mur de sons de Phil Spector, ainsi que certaines chansons où cette technique d’enregistrement peut être remarquée, nous vous recommandons écoutez tout l’épisode de #TuttiFruttiXSopitas entièrement dédié à cette astuce spectaculaire. Vous pouvez l’écouter ci-dessous: