Sans aucun doute, ce 2020 nous a apporté beaucoup de surprises, de bonnes et de mauvaises choses auxquelles nous ne nous attendions pas. La musique n’était pas en reste sur cet aspect, car pendant tous ces mois de confinement, les groupes et les artistes ont été mis les batteries pour nous apporter des chansons fraîchement sorties du four, mais nous sommes sûrs qu’au moins jusqu’à présent, Personne n’a fait quelque chose comme ce que le grand Ringo Starr nous présente pour terminer l’année.

Pendant tout ce temps, l’ancien batteur des Beatles a été actif. Pour commencer, le jour de ses 80 ans, il a organisé un concert virtuel qui a eu la participation de musiciens spectaculaires, en plus de cela il était présent avec son Zak Starkey, le récemment décédé Toots Hibert et son groupe Les Maytals se sont réunis pour reprendre l’une des meilleures chansons de Bob Marley. Cependant, ce n’est pas la seule chose que cette légende a pour nous.

Ringo Starr a continué à s’enregistrer en quarantaine

Il s’avère que comme beaucoup d’autres artistes, Ringo Starr a passé ces mois à enregistrer des chansons à la maison et pour vous donner une idée, il l’a donnée pour terminer un EP. Le nom de ce matériau d’enregistrement sera Zoom avant et son premier album avec de la musique originale depuis plus d’un an, et comme preuve de ce recueil de chansons, il vient de montrer un aperçu qui attirera sans aucun doute l’attention de nombreuses personnes, une chanson intitulée “Here To The Nights”.

Sur ce single et selon Stereogum, Ringo a mentionné que l’auteur-compositeur était Diane Warren – connue pour son travail avec des artistes tels que Céline Dion, Aerosmith et Cher -: «Quand Diane m’a présenté cette chanson, j’ai adoré la sensation», déclare Ringo dans un communiqué. C’est le genre de chanson que nous voulons tous chanter. Je voulais la sortir à temps pour la nouvelle année parce que Cela semble être une bonne chanson pour terminer une année difficile. Pour les nuits dont nous ne nous souviendrons pas et les amis que nous n’oublierons pas ».

Sa nouvelle chanson est accompagnée de bons amis et invités

Mais peut-être le plus important est que cette nouvelle chanson émotionnelle que Ringo Starr présente soit accompagnée de son ami et ancien membre du groupe, lui-même. Sir Paul McCartney avec les voix d’autres grands artistes tels que Dave Grohl, Jenny Lewis, Chris Stapleton, Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Joe Walsh, Ben Harper, FINNEAS, Corinne Bailey Rae, Yola, Steve Lukather de Toto et Eric Burton de Pumas noirs

Agrandir, Le nouvel EP de Ringo Starr nous arrivera le 19 mars 2021. Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêter ce que vous faites et égayer votre journée en écoutant ci-dessous «Here To The Nights», le morceau où il a réuni Paul McCartney et de nombreuses émissions spéciales:

