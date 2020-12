Raúl Jiménez se remet de façon satisfaisante après l’opération pour la fracture du crâne subie le 29 novembre lors du match contre Arsenal, après un affrontement à la tête avec David Luiz. Les messages de soutien viennent de partout, même du côté rock, car Robert Plant Il a dédié un message au Mexicain, à qui il a déjà crié plusieurs buts.

L’ancien chanteur de Led Zeppelin est un fervent fan de Wolverhampton grâce à son père et est souvent vu dans les tribunes du Molineux Stadium.

Robert Plant et son amour pour Wolverhampton

Sa passion pour les loups est telle que lorsque l’équipe a gagné la Coupe de la Ligue en 1974 était l’un des adeptes qui ils ont célébré pendant trois jours consécutifs.

Cette situation lui a causé problèmes conjugaux avec Maureen F. Wilson, avec qui il a eu deux enfants à l’époque et qu’il a oublié pendant ces trois jours, selon Marca.

Actuellement, à 72 ans, est vice-président honoraire du club, donc d’une certaine manière, il est normal qu’il ait dédié un message de soutien à l’attaquant mexicain.

VENEZ SUR RAUL .. pic.twitter.com/19Z5ef101J – Robert Plant (@RobertPlant) 1 décembre 2020

Jiménez pourrait être libéré la semaine suivante

Matt Perry, médecin de Wolverhampton, Il a offert une mise à jour sur l’état de santé du Mexicain et assuré qu’il a évolué favorablement, afin qu’il puisse quitter l’hôpital de Londres où il est hospitalisé au début de la semaine suivante.

“Toute blessure de cette nature est complexe et les délais sont incertainsMais on peut dire que les besoins les plus immédiats de Raúl sont simples: l’espace, le repos et la paix. Raúl est très reconnaissant pour tous les messages de bonne volonté qu’ils continuent de recevoir, qui l’aideront sans aucun doute pendant son rétablissement », a déclaré le médecin des Wolves.