2020 s’en va et plusieurs artistes savent qu’il est temps de fermez-le avec une fleur. Les garçons de Exécutez les bijoux, l’un des projets qui ont pu surmonter les dommages que la pandémie a causés à l’industrie de la musique avec l’un des meilleurs albums de l’année.

Et en tant que tel, le duo de rap semble vouloir offrir à ses fans un cadeau du Nouvel An avec la sortie d’une nouvelle vidéo. “Marcher dans la neige” est le nouveau thème dans lequel nous voyons l’audiovisuel El-P et Killer Mike transformé en figurines prêt à mener une rébellion.

La nouvelle vidéo Run The Jewels

Pouvez-vous imaginer une combinaison de Histoire de jouet avec la série Poulet Robot, mais avec une intrigue fantastique? Si vous pensez que c’est une vision très bizarre pour un clip vidéo, eh bien, Exécutez les bijoux Il vient de le terminer avec l’aide de son ancien collaborateur audiovisuel Chris Hopewell.

Dans cette nouvelle vidéo, nous voyons le duo comme deux nouveaux jouets viennent d’arriver dans la chambre d’un enfant. Après être sorti de son emballage, ils commencent à inspecter l’endroit auquel il ressemble en premier lieu jusqu’à ce que d’autres jouets commencent à apparaître. Ces derniers essaient de se cacher voyant qu’une sorte d’escouade sort de nulle part pour les sortir violemment de leurs cartons et les enfermer.

Killer Mike et El-P Ils sont stupéfaits par les événements et sont immédiatement interceptés par un mystérieux camion qui les emmène dans une base rebelle. Là-bas, d’autres poupées leur donnent des armes pour que ce soient elles qui mènent la rébellion. C’est comme ça qu’ils arrivent dans une grotte où on voit ça un étrange monstre de glace est le dictateur qui dirige l’équipe violente qui a attaqué les “ citoyens ” au début de la vidéo. Le combat commence et ils parviennent à renverser l’ennemi avec une arme secrète: un sèche-cheveux.

Chris Hopewell, réalisateur qui avait déjà travaillé avec Exécutez les bijoux dans la vidéo pour “Ne vous faites pas capturer” 2017, a exprimé l’enthousiasme de travailler à nouveau avec le duo. «C’était super de travailler à nouveau avec RTJ… Nous avons opté pour un style fantastique des années 80 avec mauvais guerriers des neiges et leur roi glacé opprimant des jouets de chambre à coucher. C’était formidable d’être impliqué dans un projet avec une ambiance positive pour mettre fin à une année assez foutue », a déclaré le réalisateur dans un communiqué recueilli par Consequence Of Sound. Regardez la vidéo maintenant.

