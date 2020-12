Après tant de choses que nous avons dû vivre, cette année se termine enfin, l’année où nous avons manqué de concerts et de festivals live. Cependant, et bien que les choses ne soient toujours pas très claires sur ce qui va se passer dans l’industrie de la musique, de nombreux artistes continueront de composer des chansons et de les publier pour nous tous comme ils l’ont fait au cours de tous ces mois. Mais 2021 peint pour nous apporter plus de surprises de ce style, comme ce que prévoit Saint Vincent.

Cela ressemble à un mensonge, mais cela fait presque trois ans qu’Annie Clark a sorti son cinquième album studio, Masseduction. Depuis, elle a été active dans différents projets, mais surtout pendant l’accouchement, elle a été très active sur les réseaux sociaux, partageant avec tous ses fans les reprises qu’elle pouvait enregistrer à ce moment-là, bien que tout indique qu’il a trouvé l’inspiration pendant tout ce temps.

Saint Vincent reviendra l’année prochaine avec un nouvel album

Il s’avère que le 15 décembre, Saint Vincent a décidé de donner des nouvelles spectaculaires à tous ses partisans. Sur votre compte Twitter a officiellement annoncé que l’année prochaine, il sortira un nouvel album avec un message passionnant dans son propre style: «Les rumeurs sont vraies. Nouvel album “verrouillé et chargé” pour 2021. J’ai hâte que vous l’entendiez. ” Et ce n’est pas la seule chose que le chanteur et producteur a révélée.

Selon NME, dans une interview qu’il a eue avec le magazine Mojo, Clark a donné quelques détails sur son sixième disque. Parmi eux, il a mentionné que les plus grandes inspirations que sa prochaine œuvre recueillera sont les “Stevie Wonder disques du début des années 70 et aussi la musique de Sly & the Family Stone”, deux des artistes qu’il a écoutés le plus de toute sa vie, car il prétend les avoir étudiés de la tête aux pieds.

Donc, comme vous le voyez, nous pouvons espérer que Le prochain album de St.Vincent est influencé par la fusion de la soul, du rock et du funk parce qu’elle souhaitait revenir à cette musique qui la marquait. Sur l’esthétique de l’album, il dit avoir tenté d’imiter l’atmosphère désolée de films comme Taxi Driver ou le cinéma de Jean Cassavetes, parce que vous considérez que vous avez déjà montré que vous pouvez monter une vaste campagne de promotion pour un matériel et tout ce que vous voulez faire maintenant, c’est jouer.

“Je voulais juste capturer les couleurs, l’essence et la matière de ces films, et raconter toutes ces histoires d’être en plein essor, sans chance”, a déclaré Annie Clark. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre que vous confirmiez plus de détails, tels que la date de sortie du premier single, la tracklist et le jour de l’arrivée de l’album complet. Mais il s’annonce déjà comme l’un des joyaux que nous entendrons en 2021.