On dirait qu’hier Scott Pilgrim c. Le monde est entré dans nos vies avec son histoire incroyable. La romance comiquement compliquée entre le personnage incarné par Michael Cera et Ramona Flowers (Mary Elizabth Winstead) continue de nous fasciner, même après 10 ans depuis la sortie du film.

En plus des personnages, ce film était également caractérisé par les grandes chansons qui l’ont rendu musical. Par conséquent, à l’occasion du dixième anniversaire du film, ces chansons seront à nouveau diffusées dans un coffret d’édition spéciale pour les collectionneurs d’os rouges. Et oui: il a déjà une date de départ.

Le coffret 10e anniversaire

L’une des scènes dont nous nous souvenons le plus Scott Pilgrim c. Le monde C’est celui où le protagoniste et son groupe ouvrent un concert pour le groupe Le choc à Demonhead. Puis, alors que Scott et Ramona parlent dans le public, ils se rendent compte que sur scène sont vos anciens partenaires (interprété Brie Larson et Brandon Routh) prêt à jouer le hit “Mouton noir”.

Pour ceux qui ont grandi avec la cassette, cette chanson –composé à l’origine par Metric– C’était l’un des nombreux qui restaient dans le cœur du public. Ce morceau ainsi que d’autres chansons feront partie du nouveau coffret spécial 10e anniversaire de la bande. Édition Seven Evil Exes est le nom du matériel qui a une date de sortie pour le 26 mars 2021.

La livraison spéciale comprendra 24 minutes de musique composée par Beck, sexe Bob-omb (Groupe de Scott) et la chanson métrique susmentionnée, le même qui n’a jamais eu de lancement physique auparavant. La boîte comprend des notes et des images inédites du cinéaste Edgar Wright et Nigel Godrich, le marqueur.

De plus, les quatre LP qui composent la livraison ont l’image de Les sept ex-petits amis diaboliques de Ramona et une photo d’elle avec Pilgrim. Et ce n’est pas tout: Le coffret comprend une double affiche de film et diverses illustrations à colorier créées par Bryan Lee O’Malley, le dessinateur qui a créé la bande dessinée originale. Le prix de cette édition est de 149 $ (un peu plus 3000,00 pesos) et ICI vous pouvez le pré-commander.

Scott Pilgrim c. Le monde a eu 10 ans

En ce 2020, Scott Pilgrims vs. Le monde Cela faisait 10 ans qu’il avait atteint les écrans de cinéma. Le long métrage du réalisateur Edgar Wright, au fil des ans, il est devenu une citation du cinéma geek culte qui – il faut le dire – ne vieillit pas.

Tout au long de ces mois, dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire du film, le casting s’est même réuni sur un appel vidéo pour se remémorer les temps anciens sur le plateau d’enregistrement. Dans cette conférence sur Zoom, nous avons pu voir Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza et le réalisateur Wright.

«Cela fait 10 ans que nous avons sorti ce film et clairement nous sommes tous exactement pareils, et le monde n’a pas changé un peu non plus “ a déclaré le cinéaste dans des déclarations recueillies par NME. Bien sûr, la nostalgie est là, dans les souvenirs du tournage et du disque cinématographique en tant que tel. Au fil des années, mon Dieu.

Tracklist du coffret

Bande son – Face 1

01. Sex Bob-Omb – «We Are Sex Bob-Omb»

02. Plumtree – “Scott Pilgrim”

03. Fran Black – “J’ai entendu Ramona chanter”

04. Beachwood Sparks – «À vos côtés»

05. Les lèvres noires – “O Katrina!”

06. Crash and the Boys – “Je suis si triste, si très, très triste”

07. Crash and the Boys – “We Hate You Please Die”

08. Sex Bob-Omb – «Camion à ordures»

Côté 2

01. T. Rex – “Teenage Dream”

02. The Bluetones – «Sleazy Bed Track»

03. Chaussures rouge sang – “Ça devient ennuyeux au bord de la mer”

04. Métrique – “Mouton noir”

Côté 3

01. Sex Bob-Om – «Seuil»

02. Scène sociale brisée – «Hymnes pour une fille de dix-sept ans»

03. Les Rolling Stones – “Sous mon pouce”

04. Beck – «Ramona» (version acoustique)

05. Beck – «Ramona»

06. Sex Bob-Omb – «Summbertime»

07. Brian LeBarton – «Seuil (8 bits)»

Face 4 (pistes bonus)

01. Métrique – «Black Sheep» (Brie Larson Vocal Version)

02. Sex Bob-Omb – “No Fun”

03. Beck – “Camion à ordures”

04. Beck – “Seuil”

05. Sex Bob-Omb – “Infatigable”

06. Plumtree – “Allez!”

07. Beck – «Ramona» (Idée de démonstration acoustique 1)

08. Beck – «Ramona» (Acoustic Demo Idea 2)

09. Beck – «Ramona» (Acoustic Demo Idea 3)

10. Beck – «Ramona» (version Mellotron)

11. Beck – “Summertime”

12. Nigel Godrich – “Entrez la déesse”

Partition – composée par Nigel Godrich

Côté 1

01. “Thème universel”

02. «Hillcrest Park»

03. “Combattez!”

04. Dan the Automator – «Slick (Patel’s Song)»

05. “Love Me Some Walking”

06. “Parlez au poing”

07. “Rumble”

08. “Ressentez la colère”

09. “The Grind”

Côté 2

01. “Hello Envy”

02. “Attaquant mystère”

03. “Deuxième Coupe”

04. «Le végétalien»

05. Nigel Godrich / Jason Falkner / Justin Meldal-Johnsen – «Bass Battle»

06. “Désolé je suppose”

07. «Roxy»

Côté 3

01. «Le neuvième cercle»

02. Beck & Cornelius – “Katanayagi Twins Vs Sex Bob-Omb”

03. “Ce combat est terminé”

04. «Appel de Giedon»

05. «Niveau 7»

06. “Bienvenue au Chaos Theatre”

07. Beck / Nigel Godrich – «We Are Sex Bob-Omb (Fast)»

08. “Entrée rapide dans l’enfer”

09. «Chau Down»

10. “Game Over

11. “So Alone”

12. “Round 2”

Côté 4

01. Nigel Godrich & Beck – «Mort à tous les hipsters»

02. “Un type différent”

03. «Bataille de boss»

04. “Exploser maintenant”

05. «Conséquences»

06. «Au revoir et tout»

07. Osymyso – “Amour”

08. Osymyso – “Ramona”

09. Osymyso – “Préparer”

10. Dan the Automator – “Ninja Ninja Revolution”