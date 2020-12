Tommy Lee et Pamela Anderson ils étaient l’un des couples les plus conflictuels de l’émission américaine au milieu des années 90. Même après plusieurs années, il est pratiquement impossible de mentionner l’un d’eux sans que l’autre ne vienne. Ces querelles entre le rocker et le top model valent-elles encore la peine d’être rappelées? Eh bien, il semble qu’ils le soient et maintenant ils seraient emmenés sur les écrans du monde.

La relation entre Batteur Motley Crüe et star de Baywatch serait l’histoire d’une nouvelle série que le service Hulu serait la planification. Selon les informations de divers médias spécialisés, Tommy serait joué par Sebastian Stan tandis que Pamela atterrirait dans l’interprétation de Lily James.

La vie de Tommy Lee et Pamela Anderson dans une série

La vie de Rockstar est comme le lion: ce n’est pas comme ça qu’ils le peignent et moins quand on parle de relations de couple comme celle qu’ils ont eue Tommy Lee et Pamela Anderson à partir de 1995. Les deux s’étaient rencontrés à la fête du Nouvel An cette année-là Sanctuaire, le club populaire de Los Angeles dont elle était copropriétaire.

Un peu plus d’un mois plus tard et plusieurs “ dates sauvages ”, ils se sont mariés sur une plage, ils ont passé leur lune de miel sur un yacht, ils se sont filmés en train de faire l’amour, leur vidéo a été volée, les conflits ont commencé et le mariage est devenu dense. Tous ces évanouissements… une romance orageuse de trois ans sera l’élément substantiel d’un série que Hulu prépare.

Vous pouvez également lire: LES MEILLEURS DOCUMENTS ROCK ET POP QUE VOUS POUVEZ VOIR SUR NETFLIX

Ce serait l’équipe de production et le casting

Selon Variety, ce contenu est destiné à être une série limitée de huit épisodes et l’écrivain sera Robert Siegel (Le fondateur, 2016). La partie de la production serait supportée par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui ont travaillé ensemble dans L’interview 2014, alors que la direction des chapitres sera entre les mains de Craig Gillespie (Moi, Tonya).

Les rôles principaux seraient pour Sebastian Stan (notre cher Soldat d’Hiver dans l’univers cinématographique Marvel) et Lily James (L’heure la plus sombre, bébé conducteur). Bien sûr, les sources indiquent que ni Ni Tommy Lee ni Pamela Anderson ne sont – encore – impliqués dans le projet.

Pour le moment, le nom du projet et l’éventuelle date de lancement n’ont pas été dévoilés. Souviens-toi que Sebastian Stan apparaîtra à nouveau sous le nom de Bucky Barnes dans la série Disney, Faucon et le soldat de l’hiver, qui s’apprête à sortir en 2021. Il faudra voir comment le calendrier de cette éventuelle livraison est programmé. Ce serait certainement intéressant Découvrez le puissant Winter Soldier en tant que batteur controversé de Motley Crüe.

Voir sur YouTube