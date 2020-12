2020 n’est pas encore terminé, mais nous avons déjà un œil sur la saison des récompenses de l’année prochaine. Et c’est que 2021 s’ouvrira avec tout quand La 63e cérémonie des Grammy Awards a lieu le 31 janvier. Alors sûrement plusieurs d’entre vous, chers lecteurs, faites déjà vos prédictions.

Il y a quelques semaines, nous avons rencontré les nominés dans chaque catégorie et cette annonce n’a pas été sans controverse (nous ne comprenons toujours pas totalement l’exclusion des Le weekend), mais les surprises ne s’arrêtent pas. Maintenant, la Recording Academy a annoncé les artistes qui recevront le Reconnaissance de la carrière artistique parmi ceux listés Selena Quintanilla et Talking Heads.

Recording Academy annonce le Lifetime Achievement Award

Dans un peu plus d’un mois, il y aura un autre Grammy Awards pour couronner le plus remarquable de l’industrie musicale de l’année universitaire 2020. A cette occasion, les plus nominés sont Beyoncé (9), Dua Lipa, Roddi Rich, Taylor Swift (chacun avec 6) et Bretagne Howard (5). Mais pour autant, il y a quelques noms d’antan qui sonneront également fort lors de l’événement.

La Recording Academy a annoncé ce mardi que les artistes envisageaient de recevoir le Prix ​​spécial du mérite 2021. À son tour, dans le cadre de cette reconnaissance, il y a une section spéciale pour décerner le Prix de la carrière artistique (Prix ​​de la reussite de vie) qui dans cette édition recevra Selena, Talking Heads, Grandmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne et Salt-N-Pepa.

Harvey Mason Jr, Président par intérim de l’Académie, a parlé dans une déclaration de l’importance de délivrer cette reconnaissance. «Accueillir la nouvelle catégorie de récipiendaires du Prix du mérite spécial nous donne l’occasion de récompenser et reconnaître l’influence qu’ils ont exercée sur la communauté musicale indépendamment du sexe“, m’a dit.

“En tant que créateur et amateur de musique, Je suis reconnaissant de pouvoir revenir sur nos influences et de voir l’impact qu’elles ont eu sur notre communauté. Dans une année où la musique nous a aidés à rester ensemble, J’espère rendre hommage à ce groupe emblématique de créateurs de musiqueHarvey a souligné dans l’annonce.

Les Grammys reconnaissent Selena et Talking Heads

Concernant les artistes qui recevront cette reconnaissance, l’organisation Grammy a mis en avant Selena le gramophone qu’il a pris en 1994 lorsqu’il a remporté la catégorie Meilleur album mexico-américain pour son album Vivre. De la même manière, l’impact que l’album posthume Rêvant de toi (1995) ont fait vendre le matériau 175 mille exemplaires juste le jour de son lancement.

Sur Têtes parlantes, l’Académie a détaillé la valeur historique que le groupe new-yorkais avait au milieu des années 1970 en tant que pionnier de la nouvelle vague, ainsi que leur intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2002. Fait amusant: le groupe n’a été nominé que deux fois. La première en 1984 de la meilleure performance rock par un duo ou un groupe pour “Brûler la maison” et un autre en 1989 pour la meilleure vidéo conceptuelle pour Géant du conte. Cette dernière catégorie a cessé d’être livrée à partir de 1990.

