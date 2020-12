Nous savons que 2020 n’a pas été la meilleure année pour tous les fans de musique, car la pandémie de coronavirus a emporté tous les concerts et festivals en direct. Cependant, tout n’a pas été si mal, car l’industrie ne s’est pas arrêtée et de nombreux artistes en ont profité pour sortir des chansons spectaculaires, bien qu’il y en ait eu d’autres qui nous ont surpris par leur retour triomphant, comme dans le cas d’AC / DC.

Après presque six ans de silence et après une série de changements ainsi que des événements malheureux – tels que la mort de Malcolm Young, le co-fondateur de ce légendaire groupe de hard rock – qui pour beaucoup aurait pu être la fin du groupe, Brian Johnson, Angus Young, Cliff Williams, Phil Rudd et le nouveau guitariste rythmique Stevie Young sont revenus avec Power Up, un nouveau disque très spécial.

AC / DC est revenu et grand plan

Et pour être très honnête, cet album d’AC / DC est un vrai bijou car on y entend les différentes étapes de sa carrière. De ces riffs durs qu’ils ont créés au début avec Bon Scott, en passant par l’étape où ils ont mangé le monde de la main de Johnson avec le classique De retour en noir et les jalons du stade qu’ils ont lancés jusqu’à ces dernières années, là où même l’âge ne les a pas empêchés de faire ce qu’ils font de mieux, se balancer devant les masses.

En plus de rester fidèles à leur son avec des rouleaux monumentaux comme “Shot In The Dark »,« Realize »ou« Demon Fire », Si quelque chose nous était clair de Power Up, c’est qu’il s’agit d’un hommage émotionnel à Malcolm Young, qui bien que n’étant pas physiquement, a influencé le groupe pour enregistrer cet album en laissant des démos qu’il a composées il y a des années avec son frère Angus. C’est sans aucun doute le mieux qu’ils puissent faire pour honorer sa mémoire.

Quelqu’un voudrait-il une guitare comme celle d’Angus Young?

Et oui, le coronavirus n’a pas laissé AC / DC présenter ce grand album comme ils l’auraient souhaité, en direct et en couleur avec un stade bondé les encourageant. Cependant, et surtout Angus Young, a préparé une surprise pour tous nos lecteurs. Si quelque chose caractérise ce musicien légendaire –En plus de leur façon particulière de s’habiller et de jouer sur scène– C’est la guitare qu’il utilise toujours, la Gibson SG qui l’accompagne depuis le début.

On sait qu’au cours de ces mois, beaucoup ont profité de la période de confinement pour reprendre certaines activités qu’ils avaient abandonnées pour x ou raison, comme les cours de guitare et peut-être songent-ils à en acheter une toute nouvelle. Mais… Comment vous sentiriez-vous si nous vous disions que vous pouvez prendre une lyre comme celle que nous voyons Angus en direct? Eh bien, cela vous intéresse et nous vous laissons ici une photo pour que vous sachiez de quoi nous parlons.

Nous voulons clôturer l’année de la meilleure façon et Quoi de mieux qu’avec cet énorme cadeau pour tous les fans d’AC / DCBien que pour gagner, ils devront suivre une dynamique afin qu’il soit clair pour nous qu’ils méritent de l’avoir chez eux, êtes-vous prêt? Voici les étapes pour l’emmener.

1.- Partagez cette note sur votre compte Twitter et mentionnez que Sopitas.com a une guitare comme celle d’Angus Young. Utilisez #ACDCXSopitas et balisez @Sopitas et @SopitasFM.

2.- Répondez à la question suivante: Quel terme est mentionné par Angus Young pour décrire AC / DC? Ne téléchargez pas votre réponse sur TW et si vous voulez un indice, nous recommandons que consultez l’interview que nous avons eue avec ce grand guitariste et le grand Brian Johnson.

3.- Suivez cette playlist et prenez-en une capture d’écran pour savoir que vous écoutez. (Ne mettez pas cette réponse dans un tweet non plus)

4.- C’est là que les choses vont bien, car ils devront faire ressortir leur côté créatif. C’est un prix sympa et nous aimerions qu’un vrai fan de Red Bone ramène à la maison cette lyre unique, c’est pourquoi nous voulons que vous vous enregistriez en train de jouer de la guitare aérienne avec la chanson «Realize», caractérisée comme Angus Young et que vous la partagiez sur votre compte Twitter.

Promenez-vous en canard, sortez votre uniforme d’école primaire et tournez sur le sol si vous voulez, la blague c’est que vous nous montrez vos meilleurs pas et que vous savez comment Angus se déplace sur scène. Après cela devenir fou en demandant à vos amis de vous donner RT. Utilisez #ACDCXSopitas et mentionnez @Sopitas et @SopitasFM.

5.- Laissez-nous tous les liens de vos tweets, ainsi que les réponses du point numéro 2 et la capture de 3 ICI, et prêt!

Le gagnant sera la personne qui obtient le plus de RT dans le tweet du point numéro 4 et qui envoie les autres étapes et répond correctement.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– En plus d’avertir les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms sur cette note.

– Cette dynamique débute le 2 décembre et se termine le 7 décembre à midi.

– Le gagnant sera averti le 7 décembre dans l’après-midi.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes. (Cela inclut l’achat de RT)