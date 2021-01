Novembre dernier, System of a Down Il nous a surpris avec son retour. Le groupe a éclaté avec deux nouvelles chansons qui a mis fin à une absence de 15 ans sans libération… Mais son retour sur la scène musicale n’est pas encore terminé.

Serj Tankian et l’entreprise entrera pleinement en 2021 avec un événement spécial en streaming et la première d’un clip vidéo pour clôturer le mois de janvier. Le meilleur de tous: vous pouvez rejoindre la diffusion entièrement gratuitement et nous vous expliquons ici comment les choses se passent.

Le système d’un événement spécial Down

L’activisme n’est pas nouveau quand on parle de System of a Down. En fait, leurs singles récents, “Protéger la terre” et “Genocidal Humanoidz”, ont été lancés dans le but de collecter des fonds pour le Fonds d’Arménie, ceci dans un exercice de soutien à ce pays et à l’État voisin de Arstaj qui ont subi le siège militaire de Azerbaïdjan et Turquie depuis plusieurs années. Après la sortie de la paire de chansons, le groupe a réussi à amasser 600 000 $ en une semaine seulement.

Eh bien, les efforts du groupe pour soutenir son peuple se poursuivront. Maintenant, SOAD organisera un événement de collecte de fonds qui diffusera cette Samedi 30 janvier à 11 h 00, heure du Mexique. Les membres du groupe auront toutes sortes d’invités liés à la communauté arménienne aux États-Unis tels que le musicien Sebu Simonian; lDr Lilit Garibyan de la clinique de Harvard, député arménien Narek Mkrtchyan et de plus.

L’événement peut être réglé en direct de la chaîne YouTube officielle du groupe, donc ce sera totalement gratuit. Et ce n’est pas tout parce qu’après l’entretien avec les invités – qui sensibiliseront à la situation de guerre qui se déroule à Artsaj- System Of A Down présentera la vidéo officielle de “Genocidal Humanoidz”.

«À la suite des conséquences tragiques des violences les plus odieuses qui ont affecté la région depuis 1994, les soldats de l’Armée de défense d’Artsakh et d’Arménie (dont beaucoup étaient des volontaires) ont été victimes de crimes de guerre aux mains des envahisseurs … SYSTEM OF A DOWN organise la diffusion en direct afin de récolter des fonds pour réhabiliter et équiper les soldats qui ont perdu les bras et les jambes. avec des prothèses qui changeront leur vie », lit-on dans une déclaration du groupe recueillie par Consequence of Sound.

L’avenir du groupe

Dans une récente interview avec Zane Lowe d’Apple Music, le leader du groupe Serj Tankian a révélé que le groupe pourrait continuer à sortir plus de musique dans un proche avenir. «Je suis très fier de ce que nous avons fait. C’était vraiment cool. L’avenir n’est pas vu. On verra ce qu’il se passe. L’ambiance est très positive. Tant que nous sommes sur la même longueur d’onde, nous pouvons continuer à faire les chosesDit le chanteur.

Pour l’instant, Tankian se prépare pour la première du documentaire La vérité au pouvoir début février. Ce long métrage dépeindra la vie militante de Serj et System Of A Down, avec divers invités tels que Tom Morello et producteur Rick Rubin font leurs déclarations sur l’importance du groupe comme moyen de protestation. Ici, nous vous laissons la bande-annonce.

