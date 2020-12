L’année se termine et aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons encore des nouvelles qui nous époustouflent. En parlant spécifiquement de musique, nous pensions que de nombreux artistes nous avaient déjà montré leurs cartes fortes en 2020; cependant, nous nous sommes trompés, Eh bien, certains continuent à composer des chansons à partir de l’enfermement et à les sortir pour nous faire sentir mieux, comme dans le cas de Taylor Swift.

Le 10 décembre dernier, le chanteur a étonnamment annoncé qu’après avoir sorti un nouvel album intitulé folklore il y a quelques mois, reviendrait pour présenter un disque fraîchement sorti du four. Le nom de cet album, le neuvième de toute sa carrière est toujours et c’est une sorte de continuation de son dernier album, donc bien sûr cela a provoqué beaucoup d’enthousiasme chez tous ses fans.

Taylor Swift a sorti ‘Evermore’

Taylor Swift a également révélé la tracklist officielle d’Evermore, bien sûr, nous étions excités car encore une fois, des noms comme Aaron Dessner Oui Jack Antonoff dans une grande partie de la production, ainsi que Bon Iver collaborer sur la chanson qui donne son nom à l’album. Bien que nous ayons réalisé que HAIM et plat Le National ils seraient les nouveaux invités musicaux du chanteur pour les chansons “no body, no crime” et “coney island” respectivement.

Comme si cela ne suffisait pas Taylor a profité de l’occasion pour créer le clip vidéo du premier single de ce matériel intitulé “willow”, qui avait encore une fois la photographie du mexicain Rodrigo Prieto. Dans le, Swift étoiles et nous raconte une histoire d’amour assez particulière, pleine de magie et de fantaisie où nous la voyons faire des rituels et des sortilèges pour atteindre la personne qu’elle aime, et a évidemment une fin heureuse et romantique.

Que disent les fans de cet album?

Bien sûr depuis le petit matin, de nombreux fans de Taylor Swift n’ont pas dormi jusqu’à ce que plus jamais soit disponible sur les plateformes numériques. Comme prévu, la grande majorité l’a fait complètement juste avant de dormir, être l’un des premiers à l’entendre et à nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux que bien sûr, beaucoup disent qu’une fois de plus, le chanteur est revenu pour sauver l’année … vous pensez?

Et parce que même dans les meilleurs événements, ils sont, beaucoup d’utilisateurs ont réagi avec des mèmes à cet album cela nous a pris par surprise, mais sans aucun doute démontre l’énorme capacité de composition que Taylor et toutes les personnes qui ont collaboré avec lui ont. Arrêter de parler, ici nous vous laissons les meilleurs momazos que nous trouvons dans l’internet des objets …

