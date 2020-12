Nous sommes à quelques jours de la fin de l’année et bien que certaines plateformes de streaming réfléchissent déjà à 2021, certaines productions extrêmement intéressantes ne sont pas encore sorties. Parlant spécifiquement de Netflix, cIls rateront 2020 avec quelques cartes fortes qui ont été sauvegardées et que tous les fans de musique apprécieront en tant que jeunes enfants, comme la nouvelle saison de Song Exploder.

À la mi-septembre le premier volume de cette série documentaire a été publié sur la base du podcast à succès créé par le musicien et compositeur américain, Hirway de Hrishikesh. À travers quatre épisodes, des artistes aussi divers que Alicia Keys, REM, Lin Manuel-Miranda et Ty Dolla $ ign ils nous ont raconté l’histoire de certaines de leurs chansons les plus célèbres, ces données que ceux qui sont cloués aiment toujours savoir.

Le volume 2 de ‘Song Exploder’ arrive avec de grands invités

Mais maintenant, nous sommes excités parce que Netflix a annoncé qu’il y aurait une deuxième saison de Song Exploder, même si le meilleur de tous est que cette fois, ils ne décevront pas non plus, car ils auront une distribution de premier ordre et des musiciens que beaucoup aiment. Pour vous donner une idée, cette fois nous aurons de grands groupes comme Nine Inch Nails and The Killers, ainsi que des artistes de la taille de Dua Lipa et de notre bien-aimée Natalia Lafourcade.

Dans la bande-annonce présentée par le géant du streaming, nous pouvons voir un petit aperçu de ce qui nous attend avec ce tome 2 de la série documentaire. Au début nous avons la pop star Dua Lipa, Gagnant d’un Grammy, se plonger dans la composition de la chanson “Love Again” de son dernier album Future Nostalgia. Alors, Brandon Flowers et Ronnie Vanucci Jr. commencent à nous parler de la ligne de basse de «When You Were Young», l’un des classiques de The Killers.

Natalia Lafourcade racontera l’histoire de “Hasta La Raíz”

Plus tard dans la bande-annonce de Song Exploder Natalia Lafourcade apparaît, qui raconte comment elle a canalisé l’histoire de sa terre natale, Veracruz, dans la chanson “Hasta La Raíz” – Qui l’a remporté Record of the Year, Song of the Year et Best Alternative Song aux Latin Grammys 2015. À la fin, Le leader de Nine Inch Nails, Trent Reznor, nous raconte dans une conversation intime ce qu’il a ressenti lorsqu’il a fini d’écrire «Hurt».

“Avoir les quatre personnes si en phase, pour profiter de l’univers une seconde, c’est magique”, dit le leader de The Killers dans le look de cette série qui mêle interviews, images de studio entre vestiaires et vidéos d’archives, que nous sommes sûrs que tout mélomane va adorer et le voir en une seule journée.

Le volume 2 de Song Exploder sera disponible sur la plateforme Netflix le 15 décembre. Mais en attendant ce jour-là et pour calmer les envies, Découvrez la bande-annonce officielle de cette série documentaire ci-dessous:

