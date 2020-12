L’industrie de la musique (ou la majeure partie) étant arrêtée grâce à la pandémie COVID-19 qui frappe le monde, de nombreux artistes ont profité de ces mois pour travailler sur de nouvelles musiques et proposer à leurs fans des articless tant que vous avez un revenu. Au moins jusqu’au retour des concerts et des festivals.

Qu’il s’agisse de lignes de maquillage, de figurines Funko, de vinyles en édition spéciale ou de paquets remplis de disques, de nombreux groupes et chanteurs ont été actifs (au-delà des concerts en ligne) en créant des produits pour leurs fans. L’un d’eux est The Killers, qui se sont maintenant aventurés dans le monde des sauces. WTF?!

The Killers s’aventure dans le monde des sauces

Comme ils l’ont lu. Brandon Flowers et compagnie ont lancé leur ligne de sauce piquante, qui se compose de quatre saveurs. Pour reprendre les mots du groupe originaire de Las Vegas, c’est une idée que The Killers développe depuis des années, avant même d’être un groupe à succès.

«On pourrait dire que créer le groupe n’était qu’un moyen de faire de la sauce piquante.. Ouais c’est tellement bon, plus épicé que Vegas et avec quatre délicieuses saveursC’est plus que ce que nous pensions réaliser, pour être honnête », mentionne The Killers sur le site officiel de leur nouvelle collection de sauces.

Ils ont obtenu les noms des plus grands succès de The Killers

Ces sauces sont faites à la main, en petites quantités et en utilisant des ingrédients comme Piments vieillis, piments Habanero, piments de Cayenne, sel de mer aux noix fumées “Et une pincée de vrai péché de Las Vegas pour faire cette sauce piquante la plus fabuleuse du marché”, mentionnent les fleurs et l’entreprise dans le post.

«Alors préparez-vous, les amis. Ravissez vos sens et combinez-le avec votre plat préféré et les disques de The Killers “, ajoute le groupe sur la page officielle où sont déjà en vente des lots de sauces qui portent le nom d’albums du groupe tels que «Hot Fuss», ou des chansons appelées “Feu dans l’os”.

Voir sur YouTube

Et il y a des expéditions vers le Mexique!

Parmi ces packages (au cas où ils auraient déjà le bonus dans le sac), il n’y en aura que 2500 disponibles en pré-vente. Si vous êtes intéressé, s’il y a des envois au Mexique et que le colis avec les quatre sauces de The Killers a un coût de 59,50 $ (certains 1,187,025 pesos mexicains au taux de change du jour) plus l’envoi, qui est autour 40 dollars (environ 798 pesos). Qui va commander le vôtre?