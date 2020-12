2020 n’a peut-être pas été la meilleure année pour les mélomanes, car grâce au coronavirus, nous nous retrouvons sans festivals et concerts en direct. Cependant, l’industrie ne s’est jamais arrêtée et aussi étrange que cela puisse paraître, de nombreux artistes ont pris le temps de se mettre au travail sur quelques surprises pour rendre la quarantaine plus agréable, mais personne n’a vu venir tout ce que The Weeknd sortirait tout au long de ces mois.

Sans doute, “Blinding Lights” était la chanson de l’annéeCela sonnait même dans les endroits les plus reculés du monde – même sur TikTok – et cela a fait croître la popularité du chanteur canadien. Non pour rien, elle a mérité l’honneur d’être la chanson la plus écoutée de 2020 sur Spotify, mais apparemment et après toute la polémique avec les Grammys, Abel Tesfaye a préféré mettre toute cette colère de côté pour se consacrer à ce qu’il fait de mieux, la musique.

The Weeknd rencontre… Rosalía?

Quand nous pensions que la chose la plus étrange – comme le dirait Paty Chapoy – que nous entendrions pour clôturer 2020 serait le remix de «Hawaii» qu’il a sorti avec Maluma il y a des jours, The Weeknd nous a maintenant laissé les yeux carrés création d’un autre remix de son jalon avec ni plus ni moins que le chanteur sensationnel d’Espagne qui le brise depuis l’année dernière, Rosalia. Oui, vous avez bien lu, il semble que vous ayez déjà aimé cette langue.

En fait, la chose ne change pas beaucoup par rapport à la version originale, Eh bien, ici, la seule chose différente est que Rosalía commence à chanter en spanglish quelques phrases traduites des paroles. Mais en plein milieu, c’est ce que beaucoup voulaient entendre, les voix des deux chantant en même temps dans le choeur, tout pour finir avec les deux échangeant les dernières lignes. Sans aucun doute, une combinaison que nous n’avons jamais vue venir.

Si vous n’avez toujours pas entendu le remix de «Blinding Lights», nous vous laissons le soin de juger:

Que dit Internet à propos de ce remix?

Bien sûr, Internet ne pouvait pas rester silencieux, Eh bien, cette version de “Blinding Lights” nous a pris sur la courbe. En général, cette chanson a divisé les opinions, il y a ceux qui pensent que c’est la meilleure chose qui se soit passée dans l’année et qui n’a pas du tout aimé du tout, en particulier les phrases que l’espagnol a interprétées dans notre langue et pour être honnête, ils n’ont pas beaucoup de sens à dire (toux, toux, “je dors avec la lumière ouverte”).

Mais assez parlé et passons à ce qui compte pour nous tous, ici nous vous laissons les meilleurs mèmes et réactions que le remix que The Weeknd et Rosalía nous ont apporté:

Gringos apprend l’espagnol La Rosalia: “Je dors avec la lumière ouverte”

Les gringos: #blindinglightsremix pic.twitter.com/tSUrC9q5H1 – Leslei Tapia (@LesleiTapia) 4 décembre 2020

The Weeknd après avoir écouté son remix de #blindinglights avec ROSALIA: pic.twitter.com/ySQMW2Qugz – madnesskats (@padronmad) 4 décembre 2020

#blindinglightsremix

La Rosalía: Je vais chanter en espagnol pour que les hispanophones comprennent la chanson.

Espagnols: pic.twitter.com/7q3UDE46YP – Leslei Tapia (@LesleiTapia) 4 décembre 2020

Moi écoutant le remix de #blindinglights avec La Rosalía: pic.twitter.com/aRUnt9iy4l – Samantha FG. (@CallMeeSam) 4 décembre 2020

Je donne un massepain à celui qui me dit que CHINGADOS DIT LA ROSALÍA DANS #blindinglights pic.twitter.com/yTqSoHoRIf – Victor Arias (@ Victorarias03) 4 décembre 2020

The Weeknd et Rosalía, mes artistes # 1 et # 2 de # 2020Wrapped collaborent, de sorte qu’à la fin ils sortent un remix mal fait de Blinding Lights

Je suis resté: pic.twitter.com/RWJaS7DPiK – Billie Jean (@perluu_v) 4 décembre 2020

#blindinglightsremix

J’essaie de comprendre comment ouvrir la lumière comme le dit La Rosalia pic.twitter.com/uPt6muuURp – Orli (@ Orliangel125) 4 décembre 2020

Gringo: prêt, j’ai terminé mon cours d’espagnol, je n’ai pas besoin de plus. Rosalia:

– Je dors avec la lumière ouverte. Gringo: #blindinglightsremix pic.twitter.com/SKkjcKdZpy – ✒️ (@_thepsiconauta) 4 décembre 2020

La Rosalia: “Je dors avec la lumière ouverte” Le CFE: pic.twitter.com/d3enYYfaQF – Jose Luis il / lui (@shikitobebe) 4 décembre 2020

#blindinglightsremix Rosalía: “Je dors avec la lumière ouverte”

mon esprit: pic.twitter.com/CvA0NRBYDb – Leslei Tapia (@LesleiTapia) 4 décembre 2020

l’ouverture de lumière pour que Rosalia puisse dormir pic.twitter.com/1Dhhm0Khro – isa (@taymiladinasty) 4 décembre 2020

C’est chanter et jouer avec la voix et la puissance d’Abel….

CECI EST UN BON REMIX !!!!! @ theweeknd @ rosalia # blindinglightsremix ❤ pic.twitter.com/F7hiYLnB2q – king cam (@camiloorozcooj) 4 décembre 2020

Qui a pensé que ce serait une bonne idée que Rosalía chante Blinding Lights? pic.twitter.com/z60B9ShPbw – Andrea Carlón (@Yolibeth_Carlon) 4 décembre 2020

* Écoute du remix de Blinding Lights *

Rosalía: “Je dors avec la lumière ouverte”

Moi: pic.twitter.com/8cyFzQegQr – NMB (@ NMB275) 4 décembre 2020

Moi en écoutant le dernier remix auquel #Rosalia a participé pic.twitter.com/p5yVVuaJbZ – Carlos Perea Rangel (@carlostlahuanca) 4 décembre 2020

– «Remixer Blinding Lights avec Rosalía» pic.twitter.com/KcathcypWE – xo xo (@Coronatrolo_) 4 décembre 2020

Après avoir écouté le remix de Blinding Lights de The Weeknd et Rosalia #TheWeeknd pic.twitter.com/d5tRg7mgGx – (@Keillys_Guzman) 4 décembre 2020

Moi après avoir écouté le remix de #blindinglights avec rosalia pic.twitter.com/dBSYyRqHMu – JorgeAnaya (@ JAnaya633) 4 décembre 2020