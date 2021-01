2021 est là et plusieurs artistes profitent de leurs premiers jours pour tout recommencer. Dans ce sens, Le weekend fait son chemin vers sa présentation du Spectacle de mi-temps du Super Bowl pas sans soumettre au préalable une nouvelle vidéo.

Le chanteur a décidé de ne plus attendre et a ouvert l’année avec l’audiovisuel officiel pour «Sauve tes larmes », nouveau single de son dernier album Après des heures. A cette occasion, le personnage renommé en costume rouge réapparaît pour donner une continuité à sa propre histoire après les chapitres précédents.

La nouvelle vidéo de The Weeknd

En mars 2020, Le weekend est officiellement revenu sur les lieux avec la sortie de son quatrième album. Depuis qu’il a publié la première vidéo officielle, on a beaucoup spéculé sur l’intrigue qui suit ce personnage étrange, dérangé et même sinistre. que nous connaissons – mais pas officiellement – comme “ sans cœur ”.

On a vu ce personnage, enveloppé dans son costume rouge caractéristique et avec une coiffure digne de Don King, avoir une folle fête à Vegas (“Heartless”), battu par des hommes de la chaîne (“Blinding Lights”), être décapité (“In Your Eyes”) et plus tard, un nouveau corps grâce à deux femmes chaotiques (“Trop tard”).

Dans sa nouvelle vidéo, Le Weeknd se enlève les bandages de son visage qu’il avait conservés dans certaines présentations précédentes et permet de voir qu’il a subi une sorte de reconstruction faciale. Cependant, il donne un concert lors d’une soirée chic où les invités portent des masques.

Après avoir renversé du champagne partout et grimpé sur les tables des gens qui le voient, notre personnage rencontre une femme dans le public qui n’a pas de masque, le même avec lequel il commence à danser et auquel, d’un moment à l’autre, met un pistolet dans sa main pour se pointer sur sa tête. Le pistolet, cependant, ne tire que des feuillets colorés. Regardez la vidéo ci-dessous.

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: LE WEEKND CONTRE LA GRAMMY? LA CHANTEUSE A SIGNALÉ LA CORRUPTION ET L’ACADÉMIE A RÉPONDU

Le chanteur se prépare pour le Super Bowl

Les derniers mois de 2020 ont été un tourbillon de controverses pour Le weekend, surtout après la révélation des nominations aux Grammy Awards dans lesquelles, étonnamment, il ne figurait dans aucune catégorie. Le chanteur s’est même exprimé sur les réseaux sociaux en soulignant un acte présumé de corruption par de la Recording Academy, bien sûr, ils ont nié.

Bien qu’il ne puisse pas assister à la cérémonie de remise des prix le 31 janvier, Abel Tesfaye -votre vrai nom- sera en charge de diriger le Spectacle de mi-temps du Super Bowl le 7 février. Nous devrons voir quelle setlist il a préparé et quels invités il amènera.