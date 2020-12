Le bon moment prenait déjà Thom Yorke en jetant quelque chose pour égayer nos vies. On ne sait pas si le compositeur anglais envisage d’enregistrer prochainement un album solo ou avec Radiohead, mais au moins nous avons du nouveau matériel de sa part et avec de grands collaborateurs.

Dans les derniers jours Thom rejoint les musiciens Enterrement et Four Tet pour faire quelques rouleaux très collants. Le troisième partagé «Sa corde» et «sa révolution» sur vinyle premier séjour et Royaume-Uni uniquement, mais aujourd’hui ils les ont finalement diffusés sur les plateformes numériques pour que vous puissiez les écouter.

Thom Yorke’s 2020

Quelle année nous avons eue. Avec tout et la pandémie, les génies de la musique ont fait de leur mieux pour livrer du matériel à leur public. Thom Yorke n’était pas loin derrière et au fil des mois, il nous a lancé quelques trucs comme le début de sa chanson “Plasticine Figures” lors du défilé Jimmy Fallon en avril, tandis qu’en septembre, il est entré dans les remixes avec l’une des chansons “Thème d’isolement” de Chris Clark.

Et bien que Radiohead n’ait officiellement indiqué aucun projet à venir, le groupe s’est également montré solidaire de ses adeptes pendant la quarantaine. quand il a sorti quelques concerts d’antan sur YouTube. Eh bien, il était temps pour Yorke de se présenter avec autre chose à clôturez l’année en beauté.

Yorke rejoint Burial et Four Tet

Thom Yorke a sorti l’album en 2019 ANIME et il se préparait à faire une tournée qui allait même l’amener au Mexique pour le festival La cérémonie cette année. Mais bon, tout n’est pas parfait et la pandémie a enlevé l’occasion de le voir. Pourtant, nous pouvons maintenant profiter de deux nouvelles chansons en anglais.

A cette occasion, le chanteur de Radiohead rejoint les producteurs Enterrement et Four Tet pour montrer au monde «Sa corde» et «sa révolution». La paire de chansons était sortie le 2 décembre uniquement sur vinyle exclusif pour être disponible dans les magasins britanniques, mais aujourd’hui ils arrivent enfin sur les plateformes officiellement.

Le matériel de Thom et de l’entreprise a été partagé par le biais de Enregistrements XL. Les deux chansons se distinguent par sa composition purement électronique et décontractée dans lequel Yorke est en charge des paroles et de la voix. Ce n’est pas la première fois que le tiers travaille ensemble car, dans le 2011 déjà lointain, ils ont partagé le sujet “Ego / Miroir”.

Mais nous ne vous divertissons plus. Voici les nouveaux singles à ajouter à votre playlist du Nouvel An. Et bien sûr, j’espère Dates de l’agenda de Thom Yorke qu’il avait contemplé dans notre pays. Mettez des chonguitos.

