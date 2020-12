Garçon, l’année nous a apporté beaucoup de surprises et de choses que nous ne pensions pas voir. Cela vaut pour tout, même en musique, car au-delà des concerts et festivals qui ont dû être annulés à cause de la pandémie, nous avions des nouvelles qui nous laissaient bouche bée, parmi eux bien sûr nous avons le départ de Tom Meighan de Kasabian, quelque chose que nous n’avons jamais vu venir mais qui est arrivé et grâce à un incident malheureux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en juillet 2020, le groupe de Leicester a annoncé qu’après près de 23 ans de course, leur chanteur et leader quittait le groupe en raison de problèmes personnels. Nous avons découvert plus tard que Meighan était sur le point de faire face à une accusation de violence domestique pour avoir frappé sa petite amie, Vikki ager, dont il a plaidé coupable et qui l’a conduit à payer une peine de 200 heures de travail non rémunéré.

Tom Meighan revient à la vie publique

Bien que ce soit un énorme problème, le couple a réglé à l’amiable toutes les différences qu’ils avaient. Cependant, depuis cet incident Tom Meighan a disparu de la vie publique jusqu’à présent, car il s’est avéré que lui et Ager étaient tous deux dans une interview avec le site CornwallLive, où il a finalement parlé de tout ce qui s’est passé ce jour-là et a appelé le moment un “Un seul combat” et un “combat ivre“.

«Nous avons trop bu. Je regrette tout ce qui s’est passé cette nuit-là, ce dont je m’en souviens. Je n’approuve pas, c’est horrible. J’adore mon partenaire au fond. J’étais à un point d’ébullition dans ma vie, je ne savais pas où les choses allaient. J’étouffais en buvant à cause de mes problèmes et des choses qui se passaient autour de moi. Nous nous sommes disputés et j’ai eu le pire. J’étais totalement responsable de ce qui s’est passé, mais nous nous aimons et nous nous en remettons », a déclaré Meighan à propos de cette nuit.

Meighan pourrait-il retourner à Kasabian?

Vikki Ager a déclaré à la publication qu’il s’agissait d’un incident “unique” et a affirmé que Tom Meighan n’a jamais fait preuve de violence auparavant. Et bien sûr, il est venu avec Kasabian, et a admis que cet incident a dû être “déchirant” pour ses compagnonsOui, mais il dit qu’il se concentre maintenant sur l’enregistrement d’un album solo, après avoir signé un accord de représentation avec la Coalition Music Alliance.

«Je ne peux pas dire si le groupe se reverra. Il est cru, c’est comme un animal blessé, il est infecté mais l’infection est en train de disparaître. J’ai passé ma vie avec eux… et ça doit être navrant pour eux de m’avoir vu comme ça aussi », a conclu l’ancien leader du groupe de Leicester, qui a retiré Meighan en octobre de cette année des sociétés qui gèrent les spectacles et les ventes. de marchandise, ce qui signifie que vous ne recevrez aucune part des revenus futurs de l’un d’eux.

D’une manière ou d’une autre, pour l’instant il ne nous reste plus qu’à rêver d’un jour à la rencontre de Tom Meighan avec Kasabian et attendez qu’il révèle plus de nouvelles sur son album solo.

