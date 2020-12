Vous pouvez le croire ou non, mais l’amour de la musique ne se limite pas à notre capacité à écouter des mélodies. Eh bien, ils disent que la musique est le langage universel et, à cette occasion, nous avons la preuve de cette idée avec la courtoisie de Travis Barker, Elise Trouw et Paul Raci.

Le célèbre batteur de Clignotement-182 s’est associé au jeune auteur-compositeur-interprète et acteur américain pour couvrir “Enter Sandman”, la chanson classique de Metallica. Mais ce n’est pas une couverture ordinaire; la nouvelle version dont nous parlons comprend une traduction en langue des signes incroyable.

La nouvelle version de “Enter Sandman” avec Travis Barker

Nous avons vu d’innombrables versions de “Entrez Sandman” partout, mais c’est peut-être l’un des plus impressionnants à ce jour. Et pas tant à cause de ce que cela pourrait représenter musicalement, mais parce que c’est une version que tout le monde peut apprécier. même si vous avez une déficience auditive.

Travis Barker et l’auteur-compositeur-interprète Elise trow rejoint l’acteur Paul Raci pour interpréter cette reprise polyvalente de la chanson en Metallica. Le troisième apparaît dans une vidéo dans laquelle Barker et Trouw jouent tous les deux de la batterie pendant qu’elle chante la chanson. Avec eux, Raci (qui est aussi musicien) apparaît réciter en langue des signes les paroles composées à l’origine par James Hetfield.

La nouvelle version est totalement débarrassée des textures métalliques connues et entre dans une ambiance alternative de danse plutôt entraînante. Et cette couverture n’était pas une initiative née de nulle part parce que la bande s’appelait Sounds of Metal avec Paul Raci.

‘Sons de métal’

Ce n’est pas la première fois que l’acteur Paul Raci se lance dans un projet musical de ce style. Il est connu au milieu car il est aussi musicien et fait partie d’un groupe appelé Hands of Doom avec lequel il couvre et chante régulièrement des chansons avec sa voix et en langue des signes.

La capacité de Raci à mener à bien les deux activités a été l’un des principaux facteurs de motivation du réalisateur Darius Marder pour vous inviter à participer au film Sons de métal. Dans ce long métrage, le protagoniste est Ruben Stone (joué par Riz Ahmed), un batteur de métal qui commence à perdre son audition et apprendre la langue des signes de la main de Joe (Paul Raci), le gérant de la place des toxicomanes sourds-muets où le personnage principal doit faire sa convalescence.

Le film est sorti dans le Festival international du film de Toronto 2019, mais il est sorti en salles jusqu’en novembre de cette année. En fait, le film récemment est venu sur Prime Video le 4 décembre et ICI vous pouvez le voir.

Même le réalisateur Darius Marder remercié il y a quelques jours Lars Ulrich pour votre contribution en permettant Travis, Elise et Paul fait la couverture de ce qui précède. «Ravis de l’amour que Lars Ulrich et Metallica ont! Lars a vu le film et a proposé de l’aider, sans le savoir Riz Ahmed a été influencé par lui. Je lui ai demandé si nous pouvions couvrir «Enter Sandman» avec la langue des signes et Paul Raci. Et il a dit oui! Beaucoup d’amour à Lars! “a écrit le réalisateur sur son compte Twitter.