À ce stade de la vie, il n’est plus nécessaire de dire que TikTok est le réseau social du moment. Avec des millions d’utilisateurs à travers le monde, la plate-forme de vidéo courte devient de plus en plus importante dans le monde Internet, au point que Devenir viral dans l’application peut vous garantir une renommée inattendue (bonne ou mauvaise).

Regarde juste le histoires de personnes comme Nathan Apodaca (le cholo de Tiktok), la popularité que des produits tels que pulpitos réversible, ou la des danses qui sont devenues virales dans l’application développée par ByteDance, pour vérifier notre point. Un domaine où la musique ne peut évidemment pas être laissée de côté.

De nombreuses chansons sont revenues à la “ vie ” grâce à TikTok

Les vidéos TikTok sont devenues un excellent moyen de connaître les chansons de tous les genres musicaux. Mais si quelque chose que nous devons reconnaître, l’application est la capacité de donner une seconde vie à ces chansons qui étaient des chansons à succès il y a de nombreuses années et qui reviennent maintenant à la musique certaines des vidéos les plus populaires de l’application.

Pour se souvenir de certains d’entre eux, nous vous laissons ici un compte de 10 chansons d’il y a longtemps qui sont redevenues célèbres grâce à TikTok:

1.- «Dreams» – Fleetwood Mac

43 ans après sa sortie, la vidéo de Nathan Apodaca (celui où tu le vois patiner au rythme des «Dreams» de Fleetwood Mac avec son jus de canneberge) suffisait pour que l’album ‘Dreams’, du groupe londonien, revienne en tête du Billboard 200. L’influence du ‘tiktoker cholo’ était énorme!

2.- «Super Freak» – Rick James

Pour beaucoup les mèmes de ‘El Pepe’ et ‘Etesech’ Ils étaient les meilleurs de 2020, et il ne fait aucun doute que Rick James penserait la même chose s’il était parmi nous.

Il s’avère que la chanson de ces mèmes était une adaptation de la chanson “Super Freak”, que le musicien américain a sorti en 1981 comme l’un des singles de son album Street Songs, et qui à ce jour est considéré comme l’une de ses meilleures œuvres musicales.

3.- “Papi Chulo … (je vais vous apporter le mmmm …)” – Lorna

Un filtre qui déforme la réalité est devenu l’un des trains TikTok mame ces dernières semaines. Et est-ce que si quelque chose met la touche spéciale, c’est que les gens semblent bouger au rythme de “Papi Chulo … (je vous apporte le mmmm …)”, une chanson sortie en 2002 par le rappeur panaméen Lorna, qui il y a sûrement quelques jours tu dansais sans savoir que cela avait un double sens dans les paroles.

4.- «Potential Breakup Song» – Aly et AJ

La vidéo de quatre mamans interprétant la chanson «Potential Breakup Song», par le duo composé des sœurs Alyson et Amanda Michalka, il suffisait non seulement de donner une seconde vie à la chanson initialement sortie en 2007, mais de donnez-lui plus d’importance ou de popularité que la chanson appréciée il y a quelques jours.

5.- «Promiscuous» – Nelly Furtado ft. Timbaland

Le premier single de l’album Loose, où Nelly Furtado Elle a collaboré avec le rappeur Timbaland, il est sorti en 2006 et est devenu l’une des chansons les plus célèbres de l’auteur-compositeur-interprète canadien.

Cependant, ce 2020 (14 ans plus tard), il est venu à TikTok pour avoir un second souffle grâce à la version espagnole faite par un tiktokero appelé Ezequielitto, qui en tant que tel a essayé de traduire et de chanter la chanson de Nelly.

6.- «Les gouttes de pluie continuent de tomber sur ma tête» – BJ Thomas

Te souviens tu la chanson qui joue quand Peter Parker (Toby Maguire’s) se promène et oublie ses responsabilités en tant que Spider-Man? Eh bien, c’est une chanson de 1969 intitulée “Raindrops Keep Falling ‘On My Head”, qui a été écrite pour le film Two Men and a Destiny, sorti la même année.

Bien que Peter l’ait rendue populaire en 2004, Récemment, la chanson a été utilisée sur TikTok pour illustrer, ironiquement, à quel point ce 2020 a été chaotique et comment nous prenons normalement les nouvelles ou les tragédies.

7.- “Rends-moi ma fille” – Hombres G

Grande chanson de chansons. Cette chanson est une gracieuseté du groupe espagnol, Hombres G, était l’une des pièces qui a défini toute une génération d’amoureux du rock en espagnol des années 80.

35 ans plus tard, plusieurs tiktokers l’ont ramenée pour tester une théorie que nous connaissons tous: personne ne peut résister à chanter cette chanson. Encore moins qui a vécu le coup à l’époque.

8.- «Sans moi» – Eminem

18 ans après son lancement, la chanson la plus connue de la carrière musicale d’Eminem –Il lui a même décerné un Grammy dans la catégorie «Meilleur court métrage vidéo »– a atteint l’Internet des objets pour aider les tiktokers à illustrent de façon ironique ces moments où l’on utilise ses capacités dans n’importe quelle situation. Tout cela grâce à la ligne qui dit “Maintenant, cela ressemble à un travail pour moi” (Cela me semble être un travail).

9.- «Careless Whisper» – George Michael

Lancé en 1984, “Careless Whisper” fut l’un des premiers et plus grands succès de feu George Michael en tant que soliste., même si à l’époque il faisait encore partie du duo britannique Pan!, ceci en grande partie grâce au riff de saxophone bien connu et hypnotisant que la chanson comprend.

Sur TikTok la pièce musicale de George Michael, décédé le 25 décembre 2016, Il a été utilisé pour montrer l’avant et l’après des gens quand ils se donnent une “ main de chat ” Ou, donnez quelques astuces et astuces de vie qui sont très utiles.

10.- «Coeur de verre» – Blondie

Le classique du groupe américain, sorti en 1978, Il est revenu à la gloire ce 2020 grâce à une couverture que Miley Cyrus, très dans son style, a réalisée il y a quelques mois. Bien que la chanson soit assez connue pour être l’un des hymnes de la fin des années 70 et du début des années 80, la version de Miley a positionné «Heart of Glass» comme l’une des chansons les plus jouées sur la plateforme.

Et vous, quelle autre chanson ajouteriez-vous à la liste?