La vie est très compliquée, nous n’allons même pas élaborer là-dessus car c’est assez évident, c’est pourquoi Tutti Frutti existe sur internet, pour vous apporter un peu de tranquillité hebdomadaire sous la forme d’un podcast musical qui brise tous les schémas.

Pourquoi Tutti Frutti devrait-il être votre podcast en 2021?

C’est très simple: nous savons que vous aimez la musique et nous savons aussi que c’est une vérité universellement reconnue que dans cette vie trépidante, il devient de plus en plus difficile de trouver de la nouvelle musique et de suivre les nouveautés.

C’est là qu’intervient Tutti Frutti …

Pour? Comment résolvez-vous ce problème dans la vie?

Dans chaque épisode de Tutti Frutti Il existe une liste de lecture très organisée avec les meilleures sorties de la semaine, vous n’aurez donc pas à parcourir des heures et des heures de nouvelle musique identique et ce n’est pas si cool.

Nous nous occupons de tout pour vous afin que vous ne vous consacriez qu’à vous amuser.

Et pas seulement cela, mais aussi tout est motivé par Soupe.

Et pure première?

Vous voyez que non … il y a aussi la grande section appelée Tutti vintage où nous nous souvenons de la musique pas si nouvelle, mais toujours merveilleuse qui vous fera sûrement sourire nostalgiquement.

Il y a aussi la section de Les producteurs, où juste cela, nous nous consacrons à parler des génies derrière la console, des idées, des techniques d’enregistrement et autres.

Assez parlé, donnez-nous UNE chance de vous montrer pourquoi nous sommes le meilleur podcast musical que vous aurez cette année.

Nous allons vous laisser le dernier épisode que nous avons lancé, appuyez sur play:

Une fois que vous êtes convaincu, recherchez Tutti Frutti sur votre plateforme de podcast préférée en cliquant ici.

Suivez-nous sur instagram parce que la communauté est avec tout.