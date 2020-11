Nous devons être extrêmement honnêtes, Nous ne pourrions pas comprendre la musique électronique d’aujourd’hui sans le nom et l’influence de David GuettaEh bien, bien que cela puisse ne pas sembler à beaucoup, cela est venu changer complètement l’industrie de la musique et même les concerts de ce genre. Et on ne le dit pas à la légère, car depuis que ce DJ et producteur français a sorti son album multi-primé, One Love, révolutionné et introduit l’EDM au grand public.

Après tant d’années à sortir des tubes qui entrent rapidement dans le top dix de la popularité partout sur la planète, avec des hauts et des bas, abandonnant ce qui le rendait populaire pour se consacrer à la création de musique pas si commerciale, mais surtout de nombreux succès, reste pertinent. Ceci est démontré par les prix qu’il a reçus en 2020, tels que Meilleur numéro de musique électronique aux EMA et au magazine Mag l’a classé meilleur DJ de l’année.

Les influences de David Guetta

Quiconque veut commencer à composer ses propres chansons est inspiré par les personnages entendus quand ils étaient très jeunes. Biensûr que dans le cas de David Guetta, cela ne fait pas exception, et dans ses premières années, il a pris comme référence les producteurs qui ont marqué la scène house française. Bien qu’il considère également que Une partie de la croissance d’un musicien consiste à redonner à la musique un peu de ce qu’elle a donné.

«Je pense qu’ils ont été les premiers pionniers de la house music comme Frankie Knuckles, David Morales, Masters at Work, Erick Morillo également. Oui eux. Je pense que ce qui est intéressant avec la musique, c’est qu’il y en a toujours… Tout le monde apporte une petite brique pour créer une grande maison, nous contribuons tous à la culture, nous nous inspirons toujours de quelqu’un et nous apportons quelque chose en plus pour avoir notre propre style ».

Offrez au public une expérience unique lors de ses concerts

Être à un concert de David Guetta est quelque chose de spectaculaire. En plus d’écouter les tubes qu’il a lui-même créés, il les remixe les uns avec les autres et avec des chansons d’artistes que nous aimons tous de différents genres. Nirvana, Daft Punk, Madonna et même The Chemical Brothers ont joué dans leurs spectacles, Et c’est ce qui rend le live du DJ français unique, car vous n’écouterez jamais les mêmes chansons dans chacune de leurs listes de sélection.

«Mon approche est qu’à l’heure où tout est disponible sur Internet, je souhaite offrir une expérience unique. Donc la musique que je joue, vous ne pouvez l’entendre que sur mon plateau. Je ne joue pas les disques que d’autres DJ jouent, ni ceux qui sont à la radio ou sur le réseau. Je fais des disques, des remix ou des éditions spécialement pour le concert. Et je pense que c’est ce que… disons, le concept de DJ superstar va être maintenant, c’est le pouvoir non seulement d’être un producteur, mais aussi de produire spécifiquement pour le spectacle en direct. C’est ce que je vois”

Quelle leçon la musique vous a-t-elle apprise?

Biensûr que quelqu’un comme david guetta, qui a vu beaucoup de changements dans l’industrie de la musique, comment les tendances se consolident et s’effondrent, il a beaucoup appris au cours de tant d’années de carrière. Pour lui, la clé du succès et de rester à jour est d’être unique et d’essayer d’obtenir votre son, et c’est le seul conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent produire leurs propres chansons.

«Il s’agit vraiment d’être unique. Chaque fois que j’ai eu un grand succès, c’était quand j’étais unique. Mais vous savez, il est difficile de rester unique pendant 20 ans. Alors parfois, je suis très inspiré et j’ai un nouveau son que personne d’autre n’a, comme cela se passe maintenant. Et parfois, je ne ressens pas cela et je fais de la musique qui est toujours de qualité, mais peut-être pas aussi originale, et ces moments sont souvent difficiles pour moi. Donc ma conclusion, et c’est la seule chose que je peux dire à quelqu’un qui est jeune et qui veut faire ce travail, c’est qu’il s’agit vraiment d’être unique et d’avoir son propre son. “

Entretien avec David Guetta

En plus de tout cela, David Guetta nous a également parlé des premiers spectacles qu’il a donnés, de l’étape qu’il a lancée avec Sia cet été, «Let’s Love», ainsi que de son avis sur la musique électronique actuelle. Ici, nous vous laissons l’entretien pour que vous le complétiez:

