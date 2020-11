En ces temps étranges que vit l’industrie de la musique, avec des concerts et des remises de prix en ligne et aussi étrange que cela puisse paraître, c’est le moment où nous écoutons plus de chansons. De nombreux artistes profitent de leur temps confiné pour composer et créer des choses spectaculaires, Bien qu’au milieu de tout ce à quoi nous sommes confrontés, des choses merveilleuses se produisent également, comme ce qui est arrivé à Natalia Lafourcade.

Il y a quelques jours, jeUn artiste mexicain est entré dans l’histoire aux Latin Grammys 2020, en se couronnant comme l’un des meilleurs gagnants avec 3 gramophones, dont l’album de l’année, la meilleure chanson régionale mexicaine et la meilleure chanson alternative. Mais il recherche aussi l’American Academy Award, Son nom a été annoncé dans la catégorie du meilleur album de musique régionale mexicaine (y compris Tejano) pour l’année prochaine..

C’est pourquoi nous avons eu la chance de parler avec elle, qui nous a raconté ce triomphe, ce qu’il représente pour elle, l’énorme projet derrière son dernier disque, pousser les nouvelles générations à sauver les sons du Mexique et surtout ce que la musique lui a appris à faire Natalia Lafourcade avec tant d’années de carrière.

Soyez le meilleur gagnant de Latin Grammy et découvrez beaucoup plus tard

Depuis le début de la pandémie, Il a déménagé dans les montagnes d’Oaxaca avec sa famille pour maintenir la quarantaine et pour la même raison, il n’avait pas Internet. C’est pourquoi il n’a pas pu être présent – au gala virtuel – où Il a été annoncé qu’elle avait été la lauréate du premier prix lors de la cérémonie des Grammys latins 2021 avec Une chanson pour le Mexique, et Natalia Lafourcade elle-même nous a raconté comment était ce moment, quand elle a découvert ce qui s’était passé.

«Je ne m’y attendais vraiment pas, c’était comme une méga surprise et je suis encore en train d’assimiler tout. Je suis très reconnaissant et surpris. Nous étions entre ça ‘oui, je me connecte, mais voyons voir, connectez votre téléphone, ont-ils dit? Ils ne l’ont pas dit? Et dans ce qu’ils allaient dire au gagnant, le téléphone a été coupé, puis quelqu’un a reçu un message de Mexico où ils ont annoncé que “Une chanson pour le Mexique” l’avait gagné. ” «Nous avons tous crié et sauté, j’ai été abasourdi pendant environ une minute et enfin, je suis très heureux, très heureux et fier parce que je sens que ce n’est pas une récompense pour moi, c’est pour ‘Un Canto por México’, c’est un album que je n’ai pas fait. seul, car une communauté de musiciens incroyables a participé. Beaucoup de gens ont collaboré et font partie de ce projet, qui est porté par une cause très importante, car derrière cela il y a un centre que nous reconstruisons en ce moment et entre tout ce qui se passe, il y a des gens qui sont là, qui travaillent tous les jours pour soulever cet espace. Je suis très reconnaissant “.

Un album aux saveurs mexicaines bat les tendances

En février de cette année, Natalia Lafourcade a présenté son nouvel album, Une chanson pour le Mexique, qui est né à la suite d’un concert pour soutenir la reconstruction du centre de documentation Son Jarocho, qui a été gravement touchée par le séisme du 19 septembre 2017. C’est pourquoi pour elle, voir gagner un album qui a des sons purs de notre pays et qui est fait avec le cœur, en concurrence avec des artistes d’autres genres qui sonnaient plus fort, c’est une énorme satisfaction.

«C’est un prix pour la musique, c’est une reconnaissance que cette musique existe. Parce que nous sommes au milieu d’une époque où ce genre de genre et cette musique qui existent depuis si longtemps, et qui font partie de notre tissu historique et même de qui nous sommes, risquent d’être oubliés. Avec des nouvelles comme celle-ci ou avec des poussées comme celle-ci, c’est qu’elle gagne en force et nous rappelle que cela existe et qu’elle continue de nous connecter et de nous exciter pour une raison quelconque ». «Il y avait des artistes incroyables dans cette même liste avec ‘Un Canto por México’ et nous avons été très surpris, même si j’ai l’impression qu’il ne s’agit pas de dire qu’il est le meilleur, c’est simplement un hommage à la musique, au folklore, aux racines, l’histoire, les musiciens, les garçons et les filles, la possibilité de se connecter à qui nous sommes au lieu de suivre une tendance ou d’être comme quelqu’un d’autre, mais de se connecter avec notre véritable essence. Il y a une force là-bas qui me surpasse et je sens que ce n’est pas moi, mais la magie de la musique elle-même ».

Mettez en valeur la musique de notre pays

Si quelque chose a caractérisé Natalia Lafourcade ces dernières années, c’est que sans aucun doute c’est sa manière, l’un des représentants de la musique traditionnelle de notre pays. Mais peut-être la chose la plus importante qu’il a faite est que – comme cela s’est produit avec Agustín Lara -, il inspire les nouvelles générations par son travail à écoutez et tombez amoureux de ces rythmes qui font partie de notre culture et de nous-mêmes, et cela peut être ressenti dans Un Canto por México.

«Ce qui m’a étonné à propos de cet album, c’est la façon dont nous l’avons fait et comment il gagnait en force, et comment nous étions en studio et nous avons dit que c’était comme un être qui goûtait, sentait et se sentait comme un Mexique très fort, comme le Mexique. maintenant, avec ces nuances et ces choses que nous avons aujourd’hui; il symbolise et représente un gain pour tous ceux qui sont impliqués et pas seulement cela. C’est comme une possibilité pour tous ceux qui font ce genre de musique, je pense que cela ne serait pas arrivé sans la main et le talent d’autres personnes, et quand vous faites confiance aux autres, des choses incroyables comme celle-ci se produisent. “.

«Je sens que j’aime aussi que ce soit donné de manière très organique ou naturelle. Petit à petit je suis tombé amoureux de ces possibilités musicales qui s’ouvrent, de prendre certains éléments avec certains ingrédients dans tous ces genres que je voulais explorer. Dans cet album à un moment donné, cela impliquait un risque pour moi, car je n’avais jamais chanté ou interprété des chansons qui avaient ce poids comme un ranchera polka, ou comme norteño ou cumbia, des boléros qui pour moi il y a 10 ans étaient très difficiles à interpréter, et je ne l’imaginais pas , et je sens que chaque projet que j’ai abordé et chaque manière dont je me suis permis de vivre m’a aidé à apprendre et je suis surpris des résultats ».

Les leçons que la musique a données à Natalia

Après tant de réalisations, de disques, de chansons et de succès comme celui qu’il vit actuellement, avec un album qui en plus d’avoir des chansons spectaculaires et qui nous rappelle les différents coins du Mexique, Natalia Lafourcade sait que la musique lui a appris beaucoup de choses et qu’elle lui doit tellement. Mais quoi de mieux qu’elle pour nous dire tout ce que cet art merveilleux a apporté dans sa vie et ce que cela signifie pour elle.