Né à Blackpool, en Angleterre, mais élevé en Allemagne, Nick McCarthy a été un musicien extraordinaire qui dès son plus jeune âge a pris l’initiative d’étudier le piano dans la modalité de musique classique au Conservatoire de Munich. Connu pour être l’ancien guitariste vedette et co-fondateur de Franz Ferdinand, tout au long de sa carrière au sein du groupe écossais, il nous a donné des compositions extraordinaires et inoubliables.

Ce n’est pas pour rien qu’il y avait de grandes chansons comme “Love Illumination”, “Take Me Out”, “The Dark Of The Matinée”, “This Fire”, “Do You Want To”, pour n’en citer que quelques-unes, et la liste est ce serait sans fin. Et pas seulement ça, mais a également donné au groupe une présence catégorique dans leurs spectacles en direct, offrant toujours des performances énergiques et enthousiastes..

Cependant, La capacité musicale de Nick dépasse Franz Ferdinand, être capable de créer une musique multiculturelle et inclusive avec des artistes du monde entier, tout cela dans son nouveau projet de soliste.

Rencontrons The Nix, le nouveau projet de Nick McCarthy

À cette occasion Nous avons eu l’occasion de discuter avec Nick McCarthy à propos de son projet solo intitulé The Nix, projet dans lequel il travaille avec son ami et producteur Sebastian Kellig.

Après avoir fait partie de Franz Ferdinand pendant environ 12 ans, Nick a décidé pour des raisons personnelles de quitter le groupe en 2016, ce qui lui a permis de profiter de sa famille et de découvrir de nouveaux sons. qui finirait par devenir un album polyvalent appelé qui pour être honnête, résultats une combinaison exquise de sons qui sonnent très différents de ce à quoi ce grand musicien nous avait habitués.

Sausage Studio Sessions est le nom du premier album de The Nix, lancé le 30 octobre, une extraordinaire collection de 12 chansons qui dans chacun d’eux ils ont les participations spéciales de Laetitia Sadier de Stereolab, Sergio Acosta de Zoé, KT Tunstall, Kwamie Liv, Manuela Gernedel, Philipp Plessmann, Khloe Anna ou Vula Malinga de Basement Jaxx.

Que représente «Sausage Studio Sessions»?

C’est un disque que Nick McCarthy avait en tête de faire, ayant quitté Franz Ferdinand. L’ADN de l’album va au-delà d’un groupe composé de membres spécifiques, ce qui conduit à éprouver quelques complications mais cela en vaudra finalement la peine, pour lequel il nous a dit:

«C’est un album basé davantage sur un groupe ouvert de personnes que sur les quatre membres comme des gangs comme quand il était à Franz Ferdinand. J’ai toujours aimé rencontrer et jouer de la musique avec beaucoup de gens différents, donc c’était le bon moment pour baser un album sur cette façon de faire de la musique. Nous nous sommes réunis avec beaucoup d’auteurs et de chanteurs différents, nous avons écrit des chansons ensemble, puis quand toutes les chansons étaient prêtes, nous avons rassemblé notre groupe et enregistré les morceaux d’accompagnement. ” «Après cela, nous devions simplement amener les chanteurs à refaire leur voix. Cela s’est avéré être la partie délicate. Toutes les personnes impliquées étaient, bien sûr, des musiciens en tournée et les récupérer ne s’est pas avéré aussi simple et rapide que l’écriture de chansons. mais nous y sommes arrivés à la fin et j’espère que nous nous réunirons tous pour la troisième fois pour amener cet album sur scène. ”

Voir sur YouTube

Les collaborations sont essentielles dans ce projet

Un album qui présente initialement des collaborations sur chacune de leurs chansons, cela peut sembler à première vue un disque très élaboré et complexe dans sa réalisation, car au-delà des époques et de l’agenda de chacun des artistes, assembler correctement un album dans lequel beaucoup de gens sont impliqués peut sembler un défi un peu exigeant.

Cependant, Nick McCarthy nous a parlé du processus minutieux de sélection des artistes à participer et comment il les a pleinement impliqués. En fin de compte, il semble clairement qu’il avait déjà en tête qui inviter.

«Certaines des collaborations étaient des personnes que j’ai rencontrées lors de concerts et de festivals. Passer de longues nuits avec eux et traîner jusqu’à ce que nous soyons épuisés. C’est formidable de travailler avec quelqu’un avec qui vous avez déjà vécu des moments intéressants. Vous n’êtes pas obligé de trop parler de musique, ce qui est plutôt cool. »Et certaines des autres collaborations étaient des personnes dont j’aimais la musique, alors j’ai décidé de les inviter et ça a juste cliqué. Nous avons eu beaucoup de chance, comme ça il n’y a pas eu beaucoup de moments difficiles ».

Voir sur YouTube

Le processus de création d’un album aussi ambitieux

La réalisation de l’album a eu lieu, comme son nom l’indique, au Sausage Studio, un studio d’enregistrement que vous partagez avec votre ami Seb Kellig, même qui a la particularité d’être ouvert 24h / 24. Cela a permis la grande possibilité que les différents collaborateurs puissent travailler à leur heure respective et que, en plus, tout ce processus se soit produit juste avant que nous connaissions la pandémie actuelle.

«L’enregistrement a été réalisé avant que cette pandémie ne nous frappe. maintenant, cela ressemble un peu à un regard sur une autre époque. Vous ne pourriez pas faire ce genre d’album pour le moment, ce serait très compliqué. En aucune façon. Il y avait des gens qui allaient et venaient tout le temps pendant l’enregistrement et c’est exactement ce dont il s’agissait. Je suppose qu’il faut faire attention à ne pas manquer l’incroyable ouverture qui était présente avant l’apparition de cette maladie. Il nous a probablement fallu un an pour tout mettre en place, mais c’était intermittent car nous devions attendre que les chanteurs partent en tournée de temps en temps. ”

Son sentiment personnel avec cet album

Après avoir participé à d’autres projets tels que Manuela, Box Codax, FFS et bien sûr Franz Ferdinand, Le Nix représente une nouvelle étape dans sa vie pour Nick McCarthy et que dans ses propres mots le décrit comme un adieu, mais en même temps c’est comme un nouveau soirée de lancement. À ce propos et en parlant de sa fantastique trajectoire et de l’évolution de sa carrière, faites remarquer que dans la vie, vous n’arrêtez jamais de rêver.

«Atteindre des objectifs et des rêves dans la vie, c’est ce que vous essayez toujours de faire, je suppose. D’une manière ou d’une autre, vous continuez à avoir de nouveaux rêves, et même s’ils ne se réalisent pas, vous devez passer à autre chose. J’ai une salle remplie d’instruments et de matériel d’enregistrement et c’était probablement l’un de mes plus grands rêves, mais ensuite vous réalisez que tout est dans votre tête! vous n’avez besoin de rien! c’est une longue et belle route ».

Et bien qu’il soit difficile de choisir, en raison de la nature de chaque chanson créée grâce à des processus collaboratifs et créatifs très minutieux, pour Nick, il y a des pièces qui, de son point de vue, génèrent quelque chose de spécial. Il est très difficile de se prononcer sur certains dans un album plein de grandes chansons comme «Shoemonk», «The Higher», «The Strangest Thing», «Full Fathom Five», «Hyena», «Colors», entre autres, il a deux favoris.

“Bien que je les aime tous, bien sûr, je suis particulièrement heureux de la façon dont” The Drop “et” Full Fathom Five “se sont révélés, ils ont une magie spéciale pour moi.”

Voir sur YouTube

Profiter de la pandémie pour créer de grandes choses

Parler du problème qui nous afflige depuis mars peut être épuisant. Cependant, la musique peut nous aider à trouver de nouvelles façons de faire face à la réalité dans laquelle nous vivons, découvrez de nouvelles idées et soyez inspiré d’une manière que nous n’aurions probablement pas fait auparavant, arrêtez d’apprendre à valoriser ce que nous avons jusqu’à ce que nous le perdions.

La pandémie nous a sans aucun doute tous frappés très durement et, de toute évidence, l’industrie de la musique, ainsi que les arts et les événements de masse en général, ont été gravement touchés. Nick, a partagé avec nous de son point de vue d’artiste son principal défi pour comprendre cette situation atypique et étrange.

«La seule bonne chose que je puisse obtenir, c’est qu’il est possible d’enregistrer beaucoup, car il n’y a rien d’autre à faire. Et c’est le bon moment pour essayer de nouvelles choses. Temps de recherche! Mais il n’est pas toujours facile d’ignorer ce qui se passe là-bas. J’espère que les concerts pourront se reproduire bientôt. “

Voir sur YouTube

Bien qu’il soit difficile d’y penser aujourd’hui, Nick McCarthy nous a expliqué ce que cela signifierait pour The Nix de rejoindre et de se développer dans l’industrie de la musique dans le «monde post-pandémique».

«Eh bien, j’espère que je vais bien dans le monde post-pandémique, mais si nous ne corrigeons pas cela, il sera extrêmement difficile d’atteindre n’importe quelle partie du monde de la musique, sauf sous une forme numérique. Mais cela ne fonctionnera que pour quelques-uns. Nous aurons certainement besoin d’une sorte de concert pour que les choses recommencent… »De toute évidence, Nick manque beaucoup de concerts, comme nous tous.

Compte tenu du contexte dans lequel nous vivons, recevoir de la nouvelle musique sera toujours quelque chose d’extraordinaire et plus encore lorsqu’il s’agit d’un travail plein de talent et d’esprit créatif, qui font de Sausage Studio Sessions un album multiculturel, inclusif et plein de diversité. C’est ainsi que nous avons pu découvrir le visage le plus réel et le plus honnête de Nick McCarthy, au-delà de Franz Ferdinand, un musicien qui nous a sans aucun doute fait plaisir dans nos playlists quotidiennes avec toutes ses œuvres tout au long de sa carrière.

«Comme toute autre vraie fête, nous sommes tous dans le même bateau. Et nous nous en sortirons ensemble ». Nick McCarthy

Par: Salvador Medina