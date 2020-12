Dans l’industrie de la musique, il y a des groupes qui sonnent incroyablement en direct ou qui sont tout simplement mieux appréciés sur disque. Très peu sont ceux qui atteignent cet équilibre parfait entre jouer en studio et donner un spectacle incroyable devant des milliers de personnes; bien que nous ayons des exemples qui pourraient décrire exactement cela comme The Hives, que l’on pourrait facilement dire est le meilleur groupe que l’on puisse voir sur scène.

La montée d’énergie ressentie lorsqu’ils prennent leurs instruments, saluent le public et commencent à jouer est indescriptible. Et si à cela on ajoute l’ambiance de tous ceux qui se rassemblent pour écouter leurs chansons, sauter et se réunir pour une seule sensation, se traduit par une expérience unique. Cependant, en ces temps où nous devons vivre de la musique depuis nos maisons, le groupe suédois a le défi d’essayer d’apporter cette magie grâce à cette technologie.

Ça fait quelques jours Nous avons eu la chance de discuter avec le chanteur et leader de The Hives, qui entre autres nous a raconté comment il a vécu ces mois de quarantaine, son premier album live, les expériences qu’ils ont vécues après avoir visité notre pays à plusieurs reprises et surtout, ce que nous pouvons attendre du concert exclusif en ligne qu’ils donneront au Mexique.

L’enfermement pour Pelle Almqvist

2020 sera marquée comme l’année où nous manquerons de concerts grâce au coronavirus. Tous ceux qui aiment la musique sont tombés à plat sur cela, mais ce fut aussi un choc pour ceux qui se consacrent à la musique, Dans le cas particulier de Pelle Almqvist, en plus d’arrêter et d’arrêter de faire ce qu’il aime tant, il a dû faire face au COVID-19, mais malgré tout, il considère que l’enfermement ne l’a pas affecté autant qu’il l’attendait.

«Je pense qu’ici nous ne souffrons guère de l’enfermement, bien sûr nous avions des restrictions de toutes sortes, mais la société était ouverte à ces changements, la grande majorité. C’est ennuyeux, vous ne pouvez pas faire de rock and roll et ce genre de choses, encore moins sortir avec vos amis. C’est étrange, mais je pense qu’en Suède c’était moins compliqué que dans d’autres pays, ici on prend les choses différemment ».

The Hives est revenu avec deux chansons géniales

Comme vous vous en souviendrez en 2019 et après presque huit ans sans sortir de nouvelles chansons, The Hives a sorti “I’m Alive” et “Good Samaritan”, deux chansons qui Bien qu’ils soient sortis à des époques très différentes de celles dans lesquelles nous vivons, ils pourraient faire partie de la bande originale de ce 2020 si atypique. Concernant ces célibataires, Pelle avoue que tout ce qu’ils voulaient était de surprendre leurs fans et de leur montrer ce qu’ils ont fait pendant tout ce temps.

«Nous voulions juste faire de la nouvelle musique, nous avions travaillé sur beaucoup de chansons l’année dernière et ce sont ces deux-là qui, selon nous, devraient voir le jour. Ils sont rapides et c’est ce que nous recherchions, je pense, ce sont deux chansons que nous considérons comme les meilleures que nous ayons écrites depuis longtemps, et bien que nous les ayons sorties en 2019, je pense qu’elles représentent facilement quelque chose en 2020, d’une certaine manière, elles nous disent que nous sommes toujours en vie et je pense que c’est un message important, un sentiment pertinent en ce moment. Je pense que c’était la bonne façon de revenir après un long moment, surtout maintenant ».

Voir sur YouTube

Son premier album en live et sans foule

Même si The Hives avait des plans pour cette année, la pandémie ne les a pas empêchés de présenter du matériel très spécial. Le 16 mai 2019, le groupe a donné un concert intime dans la Blue Room de Third Man Records, Le label de Jack White, mais en septembre ce 2020 ils l’ont sorti comme leur premier album live; quelque chose de curieux car seuls quelques chanceux pourraient être là, aussi Pelle et compagnie donnent toujours des spectacles devant des milliers de personnes.

“C’est quelque chose qui vient de se passer, Jack White est notre ami depuis de nombreuses années et il nous a dit” si jamais tu vas à Nashville, tu devrais enregistrer un album live dans la Blue Room “. Et nous avons essentiellement dit «oui, bien sûr que nous devrions le faire», alors nous sommes allés à Nashville et nous avons écrit «nous venons en ville» et il nous a répondu et nous l’avons fait. Il n’y avait pas de grand plan et encore moins on pensait que ce serait notre premier album live officiel, il fait partie de la série qui est enregistrée sur Third Man Records. On sent que oui, c’est un album live mais peut-être qu’on fera plus, tout peut arriver ».

Voir sur YouTube

“Rock ne mourra pas avant que je meure”

Au cours des dernières années, nous avons vu comment l’industrie de la musique a évolué. Les tendances vont et viennent; Cependant, maintenant et pour être très honnête, le rock n’est pas l’un des genres musicaux les plus populaires – Il y a même ceux qui osent dire qu’ils ne sont nulle part où mourir.Mais grâce à des groupes comme The Hives et bien d’autres on se rend compte que ce n’est pas vrai, et cela rend très clair Pelle.

«Je ne pense pas que le rock soit en train de mourir, en fait il y a beaucoup de grands groupes que j’aime vraiment et tout comme nous, peu importe où vous jouez dans le monde, ils se montrent à des milliers de personnes, donc je ne pense pas que ce soit vrai. Si vous me posez des questions sur les nouveaux groupes que j’aime, je vous dirais que Viagra Boys est un grand groupe de rock qui me souffle. Il y a beaucoup d’artistes qui font des choses intéressantes en ce moment où nous parlons et c’est bouleversant, mais cela m’émeut aussi parce que la musique est ma vie, et ce que je fais avec The Hives ainsi que les autres me donnent la vie et je suis vivant grâce à cette. Le rock and roll ne mourra pas avant de mourir, d’accord?

Le meilleur concert de son histoire

Si The Hives peut très bien faire quelque chose, c’est pour donner des spectaclesDes concerts pleins d’énergie et une ambiance unique que seuls ceux qui ont vu Pelle et compagnie sur scène peuvent comprendre. Pendant tant d’années, ils ont fait des présentations mémorables, cependant Pour le chanteur du groupe, le meilleur de toute son histoire s’est déroulé le 24 mars 2019, en ouverture des Arctic Monkeys avec Miles Kane au Foro Sol à CDMX.

«Je ne le dis pas parce que vous êtes du Mexique, mais je pense que c’est celui que nous avons donné au Foro Sol en 2019, c’est mon préféré. C’était merveilleux, c’est le premier qui me vient à l’esprit parce que nous avons donné des milliers de grands concerts, mais celui-là en particulier était très spécial pour moi, vu la réaction des gens, parce que fondamentalement nous étions le groupe d’ouverture, je pense qu’aucun groupe cette situation a eu le soutien que le public mexicain nous a donné ce jour-là, peut-être que personne dans l’histoire de ce monde n’a eu une telle réaction ».

Un concert incontournable pour le Mexique

Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a aucun moyen d’être à un concert de The Hives, mais pour le moment nous ne pouvons pas les voir comme nous le voudrions, vivre autour de milliers de personnes rassemblées par le même sentiment. Cependant, ce 12 décembre, ils diffuseront une émission en ligne très spéciale pour le Mexique Mais quelle part de la magie de vos présentations peut être ressentie dans ce format? Eh bien, le leader nous dit à quoi nous attendre.

«Nous voulions essayer un peu ce format et voir comment il se sentait, et je pense que ce n’est pas aussi mauvais que nous le pensions. Une grande partie de l’énergie vient probablement de nous, et ce qui rendra ce concert unique, c’est que ce sera la première fois que vous verrez The Hives sans transpirer et sans vêtements. Voilà la grande différence. Quand nous l’essayons, nous nous sentons bien, je pense que ce sera un grand spectacle et je pense qu’à ce stade, c’est la seule chose que nous pouvons faire pour jouer, c’est ça ou rien, donc nous allons faire de notre mieux et je pense que nos fans vont l’aimer. ».

Le groupe mexicain qui a surpris les ruches

Depuis 2005, ils ont fait leurs débuts dans notre pays, Les ruches sont venues au Mexique à de nombreuses reprises et il semble qu’à chaque fois qu’elles se dépassent. Mais dans toutes ces visites, l’amour que les Suédois éprouvent pour le public a grandi et ils ont également eu la chance de voir des groupes mexicains, Pelle Almqvist nous parle du groupe qui l’a laissé la bouche ouverte et surtout du lien qu’il ressent avec le peuple mexicain.

«Ce n’était pas comme ça au Mexique, mais il y a de nombreuses années, nous avons joué à SXSW et il y avait un groupe appelé Seis Pistos, comme les Sex Pistols mais avec un accent mexicain, ils m’ont vraiment surpris. Mais mes moments préférés au Mexique ont été avec le public, voir à quoi ressemble l’endroit où nous les voyons jouer avant de monter sur scène, toute la nourriture délicieuse et bien sûr les spectacles spectaculaires que nous avons donnés, car nous pouvons dire sans crainte qu’ils ne font qu’un. l’un des meilleurs publics au monde. Nous aimons aller au Mexique parce que nous l’aimons et nous ressentons beaucoup d’affection pour ce pays, mais c’est une affection très différente de celle que nous ressentons lorsque nous sommes chez nous. Je ne le dis pas très souvent, mais c’est peut-être mon endroit préféré pour jouer sur la planète. ”

La meilleure satisfaction d’être dans ce groupe

Après tant d’années d’expérience, à jouer partout sur la planète, à déplacer des masses et à être surpris dans le processus. C’est pourquoi pour Pelle Alqmvist, être dans The Hives lui a laissé de belles expériences et moments que sans la musique et le fait de faire partie du groupe, il n’aurait peut-être jamais vécu. Mais nous ferions mieux de laisser le chanteur lui-même vous en parlera à tous et du mot avec lequel il définirait sa carrière.

«J’ai vécu tellement de choses avec le groupe, je pense que je dois ma vie à la musique, juste comme ça. Cela a été émotionnellement incroyable, des choses merveilleuses se sont produites presque tout le temps, même si parfois nous sommes fatigués. Certains de mes moments préférés dans la vie ont été de jouer et de composer avec tous. Je ne peux pas me plaindre et pour être très honnête, ils paient très bien, je peux voyager partout dans le monde et voir de nombreux endroits que je n’aurais jamais cru voir de mes propres yeux. Je pense que c’était la meilleure décision de ma vie de me consacrer à ça, c’est ce que j’avais à faire ». «Vous m’avez fait réfléchir très tôt mais que pensez-vous de cela, ‘impossible’. C’est le mot que je pourrais utiliser pour décrire toute ma carrière, je ne sais pas mais j’ai l’impression que tout cela ne devrait pas arriver, c’est irréel, mais c’est aussi la meilleure chose qui me soit arrivée. C’est un peu contradictoire mais c’est ce que je pense ».

L’avenir des ruches

Pour l’instant, les plans de The Hives pour les années à venir ne sont pas très clairs.. Depuis un bon moment, on parle de la possibilité que le groupe publie son sixième album studio, mais nous attendons depuis toujours plus de nouvelles à ce sujet et ils n’ont sorti que deux singles. Mais ne t’inquiète pas qu’ils ont l’intention d’enregistrer un album et pourquoi pas le sortir dans un avenir pas si lointain.

«Ce qui suit pour nous est de commander toutes les chansons que nous avons et de garder les bonnes, nous devons trouver comment les faire travailler ensemble et les réenregistrer, c’est ce qui suit et je ne sais pas, peut-être que bientôt ils pourront écouter de nouvelles choses, juste hâte d’y “.

Voir sur YouTube