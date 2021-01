2021 est arrivé et ce sera l’année du grand retour de Foo combattants. Le groupe commandé par Dave Grohl il a déjà le lancement de son dixième album dans sa mire et il le fait directement en les célébrations de leurs 25 ans ensemble. Avec tout cela, ils ne sont pas les seuls à se joindre à la célébration.

Van’s Il jouera aussi fort aux côtés du groupe avec le lancement de chaussures spéciales que tout bon fan souhaitera avoir. Le groupe a déjà montré à quoi ressemble la paire de chaussures de tennis que l’entreprise a conçue et oui: ils ont l’air spectaculaire. Ici, nous vous expliquons comment les obtenir.

La nouvelle édition de Vans Foo Fighters

2020 a été une année difficile et assez compliquée pour l’industrie de la musique. Cependant, des groupes comme Foo combattants ils ont fait leur chemin pour offrir de la nouvelle musique à leur public. Dans le cas du groupe, ils n’ont pas pu arrêter de célébrer leur quart de siècle d’existence et ils nous ont surpris avec un très bon appel nominal “Honte honte” comme premier aperçu de ce que sera son album Médecine à minuit.

Puis vinrent quelques apparitions dans des shows américains distingués, des vidéos officielles, un nouveau single et même un court documentaire où les membres partagent plusieurs anecdotes intéressantes sur sa trajectoire. Peut-être que la seule chose qui manque pour terminer la célébration serait une tournée mondiale, mais la situation avec la pandémie ne le permettra guère. Malgré cette incertitude, il y a encore plus de raisons d’être excité.

A travers leurs réseaux sociaux, Foo combattants ont révélé qu’ils collaboreront avec Vans pour le lancement d’une paire de baskets en édition spéciale à l’occasion du 25e anniversaire du groupe. La silhouette choisie pour cette occasion est la SK8-Hi classique et on y voit le logo des deux ‘FF’ du groupe sur les côtés des chaussures de tennis, tandis que le talon gauche dit ‘Foo’ et le droit dit «Combattants».

Ces baskets seront en édition limitée et pour le moment, elles n’ont pas de date de sortie définitive. Sur une publication sur les réseaux sociaux tu lis seulement qu’ils sortiront “très vite”. Considérant que le nouveau matériel du groupe sortira le 5 février, nous pourrions imaginer qu’ils arriveront sur le marché à ces dates -et la vérité est que ce serait incroyable d’avoir la paire et l’album presque en même temps-.

Arrivent-ils au Mexique?

Comme nous l’avons mentionné, ni les Vans ni les leurs Foo combattants Ils ont révélé plus de détails sur le lancement de ces baskets. Cependant, comme il s’agit d’une édition limitée, il est très probable que n’atteignez pas le Mexique ou d’autres pays. Ils devront donc être très vivants lorsque leur départ sera annoncé.

En ce sens, il faut être très attentif au site officiel du groupe car il peut y donner des informations sur les magasins de détail où ils se trouvent. Ou, dans tous les cas, accédez à la boutique en ligne de Vans US pour connaître les points de vente et s’ils effectuent des expéditions.

Entretien avec Dave Grohl

