L’industrie de la musique commence avec tout cela 2021, car bien que nous n’ayons toujours pas de concerts ou de festivals en direct, certains groupes et artistes présenteront des albums dans les premiers mois de l’année. Comme on le sait déjà, lors de la quarantaine, certains d’entre eux ont été mis au travail lors de la composition de chansons, mais nous sommes sûrs que personne ne tirera autant que Weezer, car ils reviennent avec beaucoup de projets assez intéressants.

En 2020, Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson et Scott Shriner ils ont annoncé en grande pompe qu’ils lanceraient Van Weezer, un album dans lequel ils rendent hommage au hard rock. Grâce au coronavirus, la date de la première a dû être reportée à cette année, mais pendant tout ce temps, ils ne sont pas restés les bras croisés; En réalité, ils ont travaillé dur et à la surprise de beaucoup ils ont enregistré d’autres disques.

Weezer revient avec un album très ambitieux

Ça fait quelques jours, Weezer a annoncé qu’un album très spécial, appelé OK Human, serait également publié.. En fait, c’est un album dans lequel pour la première fois, ils utilisent l’orchestre et le piano comme axe central de la composition; Ils ont également été inspirés par les années 60 et 70, où il n’y avait pas de boucles numériques ou de sons créés par un ordinateur pour créer un disque, ils n’étaient que des personnes jouant de leurs instruments et montrant des émotions à travers eux.

Selon Pitchfork, le groupe a parlé du processus d’enregistrement de ce disque: «Pendant l’été COVID-19, nous avons attrapé nos masques, nous sommes allés en studio et avons commencé à travailler sur ce qui est maintenant connu sous le nom de ‘OK Human’. Un album réalisé par une poignée d’êtres humains utilisant la technologie analogique (dont un orchestre de 38 musiciens) pour que tous les êtres humains entendent ».

On peut déjà entendre le premier single de ‘OK Human’!

Et peut-être qu’à ce stade, vous vous demandez, Comment Weezer sonnera-t-il avec l’orchestre et tout le reste? Eh bien, vous n’avez plus à l’imaginer car ils ont déjà sorti le premier single OK Human, qui s’appelle “Toutes mes chansons préférées”. En fait, c’est très similaire aux chansons qu’ils ont présentées sur leurs derniers albums, mais il faut reconnaître que les arrangements d’accord et le piano lui donnent une touche spéciale.

De plus, le groupe nous a également présenté la vidéo officielle de cette chanson, réalisée par Colin Lire –Qui a travaillé avec des groupes comme Radiohead, Glass Animals, Battles et Doves–. Nous y suivons l’histoire de un garçon qui manque la vie pré-COVID, c’est pour ça que il se charge d’imaginer qu’il quitte son écran d’ordinateur avec son béguin pour aller écouter Rivers et compagnie, mais à la fin il finit par se donner un dur coup de réalité quand il voit que tout est un rêve.

OK Humain, Le nouvel album de Weezer sera prochainement disponible sur les plateformes numériques et physiques 29 janvier. Mais en attendant que ce jour vienne et pour réchauffer nos moteurs, regardez la vidéo de “Toutes mes chansons préférées” ici:

Voir sur YouTube