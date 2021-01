À quelques jours de 2021 et sans aucun doute nous sommes ravis de toutes les sorties qui sont déjà prévues pour ce semestre. D’autant qu’en l’absence de concerts live et de festivals, nous devrons nous contenter des albums que nos artistes et groupes préférés sortiront dans les semaines à venir, car ils reviennent également après avoir longtemps disparu, comme dans le cas de Weezer.

Comme vous vous en souviendrez, en 2019 Rivers Cuomo et sa société nous ont présenté leurs plus récents disques, Teal and Black Album, qu’ils ont même présenté à Corona Capital cette année-là. Juste au moment où nous étions déjà enfermés dans nos maisons, Le groupe a annoncé qu’un nouvel album studio serait bientôt publié sous le nom de Van Weezer; cependant, ils ont dû déplacer la date de sortie à cette année.

Vous pouvez également lire: WEEZER LANCE UN RÔLE POUR LA BANDE-SON DE ‘BILL & TED FACE THE MUSIC’

Weezer revient avec un album complètement différent

Malgré tout ça, Ce n’est pas le seul album sur lequel Weezer a travaillé ces mois-ci. En fait, et pour tout ce qu’ils ont mentionné pendant la cuareterna, ils avaient beaucoup d’idées qu’ils n’ont pas inclus dans l’album que nous attendions depuis un moment, et ils l’ont très clairement indiqué en annonçant qu’en plus de Van Weezer, dans quelques jours Un projet très intéressant nous viendra et qui s’éloigne des guitarrazos.

Ce sera un matériau d’enregistrement appelé OK Humain – Cela ne ressemble pas à Radiohead? – et en fait, Ce sera un ensemble de chansons orchestrales et soutenu par piano, très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Sur cet album et selon NME, Rivers Cuomo a mentionné que l’album: «a beaucoup d’orchestration. Nous venons de faire les cordes sur Abbey Road. Ce sont de belles mélodies et des paroles extrêmement excentriques ».

Le meilleur de tout est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour écouter le nouvel album de Weezer, bien OK Human sera disponible sur les plateformes numériques et au format physique le suivant 29 janvier. Mais ne t’inquiète pas quoi Van Weezer oui ça nous viendra cette année, car après de nombreux changements de nerfs et de date, Le groupe a confirmé qu’il le présenterait en première le 7 mai.

En attendant que Rivers Cuomo et sa compagnie nous montrent sur quoi ils ont travaillé pendant ces mois, nous vous laissons “Beginning Of The End”, la chanson que le groupe a composée pour Bill & Ted Face The Music:

Voir sur YouTube