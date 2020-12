Musicalement – et en laissant de côté le fait que nous n’avons pas de concerts ou de festivals en direct – nous ne pouvons pas nous plaindre de ce 2020, car tout au long de ces mois, plusieurs artistes ont sorti beaucoup de nouvelles musiques. De ceux que nous attendions avec impatience et d’autres qui, pour être honnête, Ils nous ont surpris pour de bon, comme le cas de Will Joseph Cook avec son deuxième album studio, Something To Feel Good About.

A seulement 22 ans, ce jeune homme du Royaume-Uni apporte une proposition très intéressante, revivez avec leurs chansons l’innocence et la joie de cette époque de jeunesse. Depuis 2015, il a publié plusieurs EP et en 2017 il a sorti son premier disque, mais dans cette année chaotique que nous vivons, il est revenu avec un album qui, comme son titre l’indique, parle de quelque chose qui, sans le savoir, est sur le point de nous faire du bien.

Will Joseph Cook ouvre avec tout son nouvel album

Quelque chose pour se sentir bien À propos commence avec “Soyez autour de moi”, une chanson énergique qui, dès la première écoute, vous remplit de bonnes vibrations, facilement pourrait être l’essence de cette nouvelle étape de Will Joseph Cook. Des mélodies accrocheuses qui nous rappellent la pop indie la plus essentielle mais la plus spectaculaire. C’est l’un de ces classiques instantanés qui vous feront danser comme s’il n’y avait pas de lendemain, à travers l’histoire d’une histoire d’amour chez les adolescentes.

Plus tard vient la chanson qui donne son nom à l’album, qui maintient la même essence de bonheur avec une paire de guitares acoustiques qui brillent complètement. Bien que l’expression maximale du plaisir puisse être ressentie avec “10X PLUS FUN” que grâce à des synthés ludiques qui se complètent parfaitement, illustrer musicalement l’idée du thème et qui démarre par inadvertance une nouvelle section dans l’album.

Utilisez toutes les ressources sonores dont vous disposez

Dans “Elle m’aime”, Will Joseph Cook s’appuie sur une boîte à rythmes et une base rythmique solide pour dire qu’une fille l’aime, une chanson simplement pour se détendre et se laisser emporter par sa sonorité. Mais les choses deviennent plus intéressantes lorsque “Wayside” arrive, qui nous emmène un peu dans la mélancolie avec la voix du jeune britannique accompagné de quelques synthés ambiantsSans compter le solo de mini flûte qui lui donne une touche spectaculaire.

“Driverless Cars” est un exercice très intéressant, où au début la basse évoque ces lignes pleines de refrain si caractéristique de Peter Hook, que pendant un instant cela nous fait penser que ce sera un thème des années quatre-vingt. Bien qu’au fur et à mesure que cela progresse, nous réalisons que la chanson ira dans l’autre sens, parce qu’il parvient à prendre ces éléments sonores de cette décennie et à les ramener à son propre style. Sans aucun doute, l’un des meilleurs de l’album.

Le rythme commence à ralentir

Après cette petite dose de joie ça commence à sonner “Downdowndown!”, qui parvient dans un premier temps à nous induire en erreur en faisant semblant d’être presque comme une berceuse qui En quelques secondes, cela explose pour Will Joseph Cook de nous parler de son point de vue très personnel sur la dépression – Surtout le genre qui vient après une pause amoureuse. Si vous avez le cœur brisé et blessé, n’hésitez pas à monter le volume de cette chanson.

“21” est une autre de ces chansons qui nous a surpris, car Joseph Cook explore le jazz ci-dessus. Une batterie qui bat la caisse claire et les beaux accords de la guitare suivent leur voix l’une des paroles les plus sincères de l’album; bien en elle, nous raconte les sentiments et les insécurités d’un jeune homme de son âge et que, selon ses propres mots, seuls ses contemporains comprendront.

Will Joseph Cook exploite la pop sous tous ses aspects

Plus qu’une chanson Dans “Only If You”, Will Joseph Cook nous présente un pont tranquille où une guitare avec trémolo et sa voix pliée dans des tons différents se démarquent. “Boundary Street” commence à retrouver le rythme festif que nous avons entendu au début, avec une base qui parfois nous rappelle les productions pop que tant d’artistes exploitent depuis des années. Mais attention, ici c’est différent et est complété par les paroles.

Déjà dans la dernière ligne droite, nous avons “Where Is My Heart?”, Qui à travers une base semi-électronique et des harmonies célestes qui apparaissent soudainement, Will nous donne un dernier moment pour danser sur son rythme lent. «Last Year» clôt cet album sur une mélodie innocente, où la basse et la guitare la suivent à tout moment pour parler de la difficulté de vaincre la mort, mais en fin de compte, c’est à chacun de décider s’il veut ou non abandonner le passé.

Tandis que, Something To Feel Good About n’est pas un album qui montre une évolution drastique de Will Joseph CookPuisqu’il a ce son nostalgique qui l’a tellement caractérisé, combiné à d’autres rythmes, le musicien remplit sa mission. Pendant près de 40 minutes, la 12 chansons vous font monter sur de véritables montagnes russes d’émotions et de sentiments, bien que le plus important soit sans aucun doute le bonheur et la joie, nous donnant la bonne dose dont nous avons besoin.

Tracklist

1. Soyez près de moi

2. Quelque chose pour se sentir bien

3. 10X PLUS DE PLAISIR

4. Elle m’aime

5. Chemin

6. Voitures sans conducteur

7. DOWNDOWNDOWN!

8. 21

9. Seulement si vous

10. Rue Boundary

11. Où est mon cœur?

12. L’année dernière