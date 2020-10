Suite à l’annonce de Ghost Hunters ne revenant pas à A&E pour une troisième saison via l’enquêteur paranormal Brandon Alvis, sa co-star et collègue chercheur, Mustafa Gatollari parle de l’annulation et rétablit les faits à la lumière des questions et des commentaires des fans. Dans une vidéo partagée dimanche matin sur sa page Instagram officielle, l’historien paranormal et analyste du site a déclaré qu’il n’y avait “pas de réelle animosité” entre le réseau, les acteurs et la société de production à propos de l’actualité.

“D’après ce que je comprends, l’une des principales raisons pour lesquelles la série n’a pas été renouvelée était qu’il y avait beaucoup de confusion au début une fois que le COVID s’est produit pour savoir si nous serions ou non capables de produire la série de la manière ce que nous faisions », a déclaré Gatollari. “Il y a beaucoup de voyages qui sont impliqués et nous ne savions même pas si nous pourrions entrer dans les lieux et filmer.”

Avec la pandémie de coronavirus et le verrouillage laissant de nombreuses émissions de télévision et films en l’air, Gatollari admet que l’incertitude de la situation “a mis un frein aux choses”, rendant le réseau un peu réticent à un renouvellement après la deuxième saison.

“Je ne les blâme pas. Je ferais la même chose si j’avais une entreprise pour signer un autre accord pour renouveler la série”, a-t-il déclaré, ajoutant que COVID-19 rendait les choses très étranges. “Nous voyageons beaucoup, nous avons une tonne de membres d’équipage – environ, je pense que 26 personnes au total, y compris notre équipe, qui se rendraient dans ces différents endroits, c’est probablement l’une des principales raisons.”

Le natif du New Jersey poursuit en expliquant comment le réseau a restructuré une grande partie de sa programmation après l’annulation de Live PD l’été dernier, qui, selon lui, “représentait 49%” des notes du réseau, admettant qu’il y avait eu beaucoup de retours en arrière en raison ce départ.

En précisant en outre que ses interactions avec A&E ont toujours été excellentes, Gatollari fait l’éloge du travail avec l’équipe du réseau sur l’émission. “Ils étaient vraiment, vraiment super avec nous, et ils étaient très, très cool”, a-t-il dit, ajoutant qu’ils continuaient également à les organiser avec des panels et des interviews à l’étranger pour l’émission, plus récemment pour un magazine australien. “Donc, je n’ai aucun scrupule avec A&E ou quoi que ce soit du genre. Je pense que c’était juste une confluence d’événements qui ont en quelque sorte abouti à ce qu’il ne soit pas repris. Notre émission n’est pas bon marché à produire. beaucoup, et nous avons un grand [crew]. “

En ce qui concerne les autres émissions paranormales, Gatollari admet que Ghost Hunters a toujours eu un “niveau assez élevé” que les autres séries basées sur le genre. “Il existe de nombreux programmes paranormaux qui […] font leur truc, et ils font en quelque sorte le taux de rendement le plus bas pour la valeur maximale la plus élevée », a-t-il déclaré.

Révélant comment ils auraient pu réduire les coûts, il est honoré de l’expérience et du “produit vraiment génial” qu’ils ont produit pour les fans du paranormal. «Nous avons vraiment, vraiment, vraiment fait un excellent travail, je pense», a-t-il déclaré à propos des cas et des tournages qui dureraient 16 heures dans des sites historiques à travers le pays. “Les cotes d’écoute étaient assez solides pour une émission paranormale – je veux dire, nous avons vraiment bien fait.”

Réitérant à quel point «il y avait beaucoup d’amour, beaucoup de travail qui a été mis dans ce programme», Gatollari dit qu’il n’est pas sûr que l’émission trouvera une maison ailleurs en ce moment. “Je ne sais pas si cette offre est là. Je ne sais même pas à quoi ressemblent les équipes de nos jours ou quoi que ce soit du genre, juste parce que tout le monde fait son propre truc.”

Bien que le spectacle soit terminé, pour l’instant, il partage que lui et Alvis ont bientôt un livre sur le paranormal, et l’équipe se dirige toujours vers les repaires d’enquête. Nous avons des tonnes d’événements que nous faisons tous ensemble et tout. Donc, si vous vouliez enquêter avec nous et que vous pourriez consulter nos pages de médias sociaux et voir si vous voulez sortir et faire une enquête. “

Grand jour pour @TafGato et moi! J’ai hâte de publier plus d’informations sur le livre. 📖 #ghosthunters #paranormal pic.twitter.com/eOHvrFlZWT – Brandon Alvis (@brandonalvis) 1 septembre 2020

Ghost Hunters a été créé en 2004 sur le réseau SyFy et a duré 11 saisons. Avec Wilson et Jason Hawes, la série a servi de pionnier à l’ère de la télé-réalité paranormale. Produisant plus de 200 épisodes et 10 émissions spéciales, la série s’est terminée en 2016 mais a trouvé une nouvelle vie avec A&E l’été dernier. La renaissance, avec un nouveau casting, a duré deux saisons sur le réseau pour un total de 20 épisodes entre le 21 août 2019 et le 27 mai 2020.

L’émission a été produite par Pilgrim Media Group de Lionsgate avec Craig Piligian et Mike Nichols en tant que producteurs exécutifs, ainsi que le chef d’équipe d’origine Ghost Hunters, Grant Wilson. Aux côtés de Gatollari et Alvis, les deux ont été rejoints par des enquêteurs, Grant Wilson, Daryl Marston, Kristen Luman, Brian Murray et Richel Stratton.

Ghost Hunters est disponible pour regarder sur YouTube gratuitement et sur A&E à la demande. Pour en savoir plus sur la série, son casting et A&E, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com.