L’ailier défensif des Cleveland Browns Myles Garrett a été testé positif au COVID-19 le 20 novembre, l’envoyant en isolement. Il est de retour dans la formation de départ après avoir subi des tests négatifs, mais l’ancien premier choix général fournit des informations sur ses symptômes. Il a admis que le coronavirus était un adversaire plus difficile que prévu.

“[I’m] beaucoup mieux “, a déclaré Garrett aux journalistes vendredi, par Cleveland.com. Il a expliqué qu’il souffrait et qu’il souffrait de fièvre, de courbatures et de perte de son odorat.” Ce n’était pas le meilleur moment. Je n’étais pas un de ces cas asymptomatiques, même si j’y suis allé, je pensais que je le serais. Mes parents l’avaient. Cela leur a donné un coup de pied. Je l’avais. Ça m’a donné un coup de pied. Maintenant, je suis de retour. »Maintenant que Garrett a une bonne santé, il aidera les Browns 8-3 à tenter de vaincre les Titans 8-3.

Garrett avait précédemment raté deux matchs en raison du test positif du coronavirus, le retirant du haut de la liste des sacs. La star des Browns a mené la ligue avec 9,5 sacs, le plaçant en lice pour le joueur défensif de l’année. Cependant, TJ Watt des Steelers a dépassé son rival de l’AFC Nord lors de l’absence de deux matchs après avoir atteint 11 sacs cette saison. Aaron Donald des Rams a pris la deuxième place en augmentant son total à 10.

Bien que Garrett ne figure plus en tête de liste, il prévoit d’avoir un impact majeur et potentiellement surpasser Watt et Donald dans les matchs restants. Cependant, son objectif principal est d’assurer une victoire contre les Titans. Garrett a déclaré aux journalistes qu’il prévoyait d’avoir un impact comme il l’avait fait avant le test positif.

“Je ne suis pas ici pour faire une apparition ou une arrivée de second ordre”, expliqua Garrett. “Je suis ici pour faire le travail que je faisais auparavant, et je ne pense pas qu’il y aura de baisse. Je ne donnerais rien d’autre que mon meilleur. J’ai l’impression que c’est tout en haut du classement. classement des lignes défensives. “

Garrett a expliqué qu’il avait l’intention d’enregistrer des sacs et des jeux qui changeraient la donne, comme un échappé forcé. Il tentera également de mettre ses coéquipiers en mesure d’avoir un impact similaire. Le but ultime est de gagner le match contre les Titans et de se rapprocher d’une place en séries éliminatoires, et Garrett se concentre sur sa réalisation.

“Je ne vais pas me mettre avant eux et essayer d’obtenir des statistiques”, a-t-il déclaré. “Ils sont vides s’ils ne mènent pas à une victoire ou ne nous amènent pas à sortir du terrain ou à emporter. J’essaie juste de faire tout ce que je peux pour que nous ayons les meilleures chances de réussir ensemble.”