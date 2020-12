Depuis le début de la pandémie COVID-19, plusieurs célébrités ont déclaré avoir été testées positives pour la maladie. Maintenant, Nancy Grace a révélé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 dans une interview avec le Daily Mail. De plus, Grace a partagé que des membres de sa famille immédiate ont également été testés positifs pour la maladie respiratoire.

Grace a déclaré au Daily Mail, dans un rapport publié vendredi, qu’elle, son mari, David Linch, et leurs jumeaux de 13 ans, John David et Lucy Elizabeth, avaient tous contracté le COVID-19. Elle a également déclaré que sa mère de 88 ans, Elizabeth, avait développé la maladie et avait été hospitalisée. Elizabeth a été testée pour COVID-19 le 4 décembre après avoir souffert de symptômes liés à la maladie virale. Elle a ensuite été informée le lundi suivant, le 7 décembre, qu’elle avait été testée positive au COVID-19. Les diagnostics de la famille de Grace ont été un choc pour l’ancien procureur, car elle a déclaré qu’elle pensait qu’elle avait fait «tout ce qu’il fallait» pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Même si elle a pris des précautions de sécurité, elle et sa famille ont toujours contracté le COVID-19.

“COVID n’est pas une blague – nous pensions que nous avions tout fait correctement”, a déclaré Grace au Daily Mail. «S’il vous plaît, continuez à porter des masques, à prendre des distances sociales et à rester en sécurité – aucune famille ne devrait vivre cela.» Elle a déclaré à la publication qu’elle avait été testée positive au COVID-19 mercredi après avoir eu une toux et des symptômes pseudo-grippaux. Quant aux membres de sa famille, ses deux enfants avaient mal à la gorge tandis que son mari souffrait d’un mal de tête. Grace a noté que sa mère, Elizabeth, qui vit avec la famille à Atlanta, en Géorgie, a été transportée d’urgence aux urgences pour des symptômes liés à son diagnostic de COVID-19. La mère de la personnalité de la télévision souffrirait de léthargie, de perte d’appétit et de toux. Grace et le reste de sa famille sont actuellement en quarantaine alors qu’ils traitent leurs diagnostics de COVID-19. Sa mère se rétablit actuellement à l’hôpital.

«David, les jumeaux et moi continuerons à nous isoler à la maison pendant que nous nous rétablissons, et nous avons hâte que maman rentre à la maison dès que nous serons tous mieux», a-t-elle expliqué. «Nous prions pour ma mère, qu’elle rentre à la maison dès qu’elle le peut.» Grace a ajouté: «Nous tenons à remercier les formidables médecins et infirmières qui prennent si bien soin d’elle.