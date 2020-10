Dimanche, Nancy Pelosi a confirmé qu’elle se présenterait à une réélection en tant que présidente de la Chambre des démocrates pour garder le contrôle de la Chambre des représentants. Pelosi est apparu sur l’état de l’Union de CNN, où l’ancre Jake Tapper a demandé qu’elle serait en course pour conserver son titre. “Oui, je le suis”, a-t-elle dit, “mais laissez-moi aussi dire que nous devons gagner le Sénat.”

Pelosi a été la première femme à être élue présidente de la Chambre en 2007, et elle a occupé le poste jusqu’en 2011. Les républicains ont remporté la majorité à la Chambre par la suite, mais Pelosi a continué à représenter le 12e district du Congrès de Californie, tout en servant de Chambre Leader de la minorité. Enfin, lors des élections de mi-mandat de 2018, les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre et Pelosi a été réélu à la présidence en janvier 2019, en remplacement du républicain à la retraite Paul Ryan.

. @ HouseDemocrates se battent pour:

-Nourriture pour les familles affamées

-Aide au loyer pour les personnes menacées d’expulsion

-Plan stratégique pour écraser le virus Il est temps pour les républicains d’accepter la science et de travailler avec nous pour atteindre ces objectifs et d’autres énoncés dans le #HeroesAct. pic.twitter.com/uv5dkbqNq8 – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 25 octobre 2020

Pourtant, toute cette expérience ne signifie pas nécessairement que Pelosi sera réélu après l’élection présidentielle de 2020. Maintenant âgée de 80 ans, Pelso est devenue de plus en plus controversée dans son poste au cours des derniers mois, en particulier en ce qui concerne les négociations très importantes sur les chèques de relance. De nombreux autres démocrates avaient des idées différentes pour adopter la législation et pourraient se tourner vers un autre dirigeant si celui-ci était présenté.

Le président de la Chambre est le président de la Chambre des représentants, en tant qu’administrateur principal et remplissant un certain nombre d’autres fonctions procédurales. Techniquement parlant, tout représentant au Congrès peut être élu Président, même si jusqu’à présent seuls les titulaires ont occupé le poste. Le Président est particulièrement important parce qu’il est deuxième dans la ligne de succession présidentielle, assumant la présidence en cas d’urgence si le président et le vice-président sont indisponibles d’une manière ou d’une autre.

La Chambre choisit son propre orateur au début de chaque nouveau Congrès – tous les deux ans. Naturellement, le parti majoritaire choisit généralement l’un des siens pour le rôle, bien que les représentants ne soient pas limités à voter pour le candidat que leur parti propose. Le parti minoritaire choisit également un chef pour le poste, juste au cas où.

L’appel plein d’espoir de Pelosi pour que les démocrates remportent également la majorité des sièges au Sénat des États-Unis a également été repris par d’autres personnalités publiques tout au long de l’élection. L’impasse politique entre le Sénat contrôlé par les républicains et la Chambre contrôlée par les démocrates a empêché l’adoption de lois clés – y compris le deuxième contrôle de relance, qui est en cours depuis mai. Le Sénat a également pu acquitter le président Donald Trump de toutes les charges retenues contre lui plus tôt cette année, malgré sa destitution par la Chambre. L’élection présidentielle de 2020 a lieu le mardi 3 novembre.