La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi qu’un autre plan de relance dépendait de l’approbation du président Donald Trump. Pelosi avait fixé la date limite pour parvenir à un accord cette semaine, mais son bureau a déclaré que son personnel et celui du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin prévoyaient de travailler ce week-end. Plus tôt cette semaine, Pelosi a déclaré que les deux parties étaient “à peu près là”.

“Le plus grand pas en avant … dans les négociations est que je pense qu’ils sont sur le point d’adopter la science de manière substantielle”, a déclaré Pelosi sur MSNBC vendredi. “Cela répond également au fait que plus de personnes dans la communauté minoritaire sont mortes de ce COVID-19 que dans la communauté blanche.” Elle a ensuite consulté des statistiques sur le site qui montrent que les enfants noirs et hispaniques ont plus de chances d’être hospitalisés à cause du virus qu’un enfant blanc.

Il y a encore des différences entre les deux côtés, mais Pelosi a déclaré qu’ils rédigeaient le projet de loi et elle espérait qu’ils pourraient «résoudre» certaines des différences. “Nous pourrions le faire avant les élections si le président le souhaite”, a déclaré Pelosi. “Je pense qu’il le fait. Je sais que nous le savons. Mais nous voulons que ce soit un projet de loi bipartisan … le prochain projet de loi à venir au sol, un qui supprime tout doute qu’il deviendrait la loi.”

Pelosi avait encore des critiques à l’encontre de Trump, le qualifiant de “délirant” pour avoir pensé que le pays avait “tourné le coin” sur le virus. “Nous ne l’avons pas fait. Nous avons des kilomètres à parcourir”, dit-elle. Les États-Unis connaissent une nouvelle augmentation des cas à travers le pays, vendredi battant un autre record de cas quotidiens confirmés, rapporte le New York Times. À la fin de la journée, plus de 82 000 cas avaient été signalés, battant le record d’une journée établi en juillet par plus de 6 000 cas. Treize États ont enregistré plus de nouveaux cas au cours de la semaine dernière qu’au cours de toute période de sept jours précédente.

De retour mercredi, Pelosi a déclaré qu’elle et Mnuchin étaient “à peu près là” pour parvenir à un accord, mais il y avait encore des différences sur le financement des gouvernements étatiques et locaux et les garanties de responsabilité pour les entreprises. Pelosi avait fixé une date limite pour parvenir à un accord cette semaine et, bien que cela soit passé, le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a déclaré qu’elle “restait optimiste” pour parvenir bientôt à un accord avec la Maison Blanche. Elle reste en “contact étroit” avec Mnuchin.

Le problème pour le moment est que les pourparlers de Pelosi et Mnuchin n’impliquent que les deux tiers des parties qui doivent être impliquées pour qu’une loi soit adoptée. Les républicains du Sénat ont montré une réticence à travailler sur un plan de relance de plus de 1 billion de dollars. Au cours de la semaine, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a présenté un paquet “maigre” de 500 milliards de dollars pour un vote, mais il a été bloqué lors d’un vote en ligne.

La Maison Blanche et Pelosi conviennent qu’un nouveau paquet devrait inclure un autre contrôle de relance. La loi CARES prévoyait un paiement unique de 1 200 $, que les Américains ont commencé à recevoir au printemps. Les propositions de Pelosi et Mnuchin comprennent un autre paiement de 1 200 $ pour les particuliers. Les deux parties diffèrent cependant sur l’assurance-chômage fédérale, car les démocrates appellent à la relance du programme de 600 dollars par semaine qui a expiré en juillet. La Maison Blanche veut un programme de 400 $ par semaine.