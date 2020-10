La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, continue d’exprimer ses frustrations à l’égard de la Maison-Blanche au milieu des négociations sur le projet de loi de relance. Après un appel téléphonique d’une heure avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin samedi soir, Pelosi, apparaissant sur ABC cette semaine, a critiqué l’administration Trump pour avoir coupé une grande partie de la proposition des démocrates concernant les tests de coronavirus et la recherche des contacts.

S’adressant à l’hôte George Stephanopoulos, Pelosi a déclaré que même si elle et la Maison Blanche se sont depuis entendues sur l’inclusion d’un financement pour les tests et le traçage, de nombreuses différences résidaient encore dans le libellé de la disposition. Bien que Pelosi ait affirmé que l’administration Trump avait déclaré qu’elle “acceptait le langage lors des tests”, leurs affirmations selon lesquelles ils n’allaient apporter qu’une “légère touche” “à la disposition les ont en fait amenés à retirer” 55% de la langue “. Les démocrates avaient utilisé.

L’administration Trump doit négocier de bonne foi. Ils nous ont dit qu’ils apporteraient une touche légère à notre dernière proposition de test et de traçage. Au lieu de cela, ils ont pris une tronçonneuse à la proposition, coupant plus de la moitié de notre proposition. #ThisWeek pic.twitter.com/UFpsfb5SP2 – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 18 octobre 2020

«Ils ont changé« doit »en« peut »,« exigences »en« recommandations »,« un plan »en« stratégie », pas un plan stratégique», a déclaré Pelosi, qui a suggéré que cela pourrait être dû au fait que certains dans l’administration ne sont pas des législateurs, a expliqué. «Ils ont retiré 55% de la langue que nous avions là-bas pour les tests et le traçage, et la partie traçage est si importante, car les communautés de couleur ont été affectées de manière disproportionnée par cela. Donc sur ce sujet, là où nous sommes d’accord, nous ne le faisons pas. ont encore un accord dans la langue. Mais j’ai bon espoir. “

Pelosi, qui l’a également exposé dans une lettre envoyée à ses collègues démocrates, a poursuivi en soulignant l’importance d’inclure cette disposition dans tout projet de loi supplémentaire sur les mesures de relance. Le conférencier a cité les conclusions selon lesquelles les communautés de couleur ont été plus touchées par la pandémie, déclarant que «les communautés de couleur ont plus de décès que la population blanche…. Un enfant hispanique a huit fois plus de chances d’aller à l’hôpital avec COVID qu’un Enfant blanc. Un enfant noir, cinq fois plus de chances d’aller à l’hôpital. C’est parce que nous n’avons pas réglé le problème. “

Dans sa lettre à ses collègues, qui a été envoyée dimanche, Pelosi a expliqué qu’il était essentiel de rectifier le libellé de cette disposition. Les “touches légères” apportées par la Maison Blanche, a-t-elle dit, “font du financement une caisse noire pour l’administration qui” peut “accorder ou retenir plutôt qu’un plan prescrit et financé pour écraser le virus”.

À l’heure actuelle, les détails d’un éventuel projet de loi supplémentaire restent flous, y compris le montant du financement qui serait fourni pour les tests et la recherche des contacts. En vertu de la loi HEROES et de la loi HEROES 2.0, une proposition de 2,2 billions de dollars présentée plus tôt en octobre et qui a depuis été approuvée par la Chambre des représentants, les démocrates ont demandé 75 milliards de dollars pour augmenter les tests de coronavirus et la recherche des contacts. Les démocrates ont fait valoir que cela était nécessaire pour ralentir la propagation de la pandémie, évitant ainsi les décès, qui ont dépassé 215 000 aux États-Unis, et remettant également le pays sur la voie de la reprise économique.