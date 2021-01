Nancy Pelosi a officiellement annoncé qu’elle dirigerait la Chambre dans l’adoption d’un projet de loi visant à destituer Donald Trump pour la deuxième fois. La décision intervient après le chaos que Trump a apporté à Washington, DC, mercredi lors de la certification des votes électoraux de 2020 au Capitole.

Pelosi a décrit son plan de destitution dans une lettre aux collègues membres de la Chambre, promettant d’agir rapidement pour destituer Trump avant qu’il ne quitte ses fonctions le 20 janvier. Selon Bloomberg, sa motivation est l’idée que Trump est une menace pour la démocratie américaine les conséquences de l’attaque de mercredi.

PELOSI présente son plan d’action dans une lettre aux démocrates. Une Chambre vote lundi ou mardi sur une résolution appelant @VP à invoquer le 25e amendement et à supprimer Trump. Il aura 24 heures. «Ensuite, nous procéderons à la présentation d’une loi de destitution au parquet», dit-elle. pic.twitter.com/8pVoRXedos – Sahil Kapur (@sahilkapur) 10 janvier 2021

“En protégeant notre Constitution et notre démocratie, nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux”, a écrit Pelosi. “L’horreur de l’assaut continu contre notre démocratie perpétré par ce président est intensifiée, tout comme le besoin immédiat d’agir.”

Avant que la destitution ne devienne la voie empruntée par le Congrès, Pelosi va d’abord forcer le vice-président Mike Pence et le Cabinet à évoquer le 25e amendement visant à démettre Trump de ses fonctions. Les votes commenceront lundi avec les législateurs travaillant à adopter une loi pour exhorter Pence à agir, malgré la probabilité que les représentants républicains bloquent le vote.

Le but de la première résolution est de forcer Pence à agir et de prendre l’initiative de «déclarer le président incapable de s’acquitter des devoirs de sa fonction». Si elle est adoptée, Pence aurait immédiatement le pouvoir d’agir en tant que président, bien que l’action ne soit pas au premier plan de l’esprit de Pence.

Mardi verrait alors la Chambre se réunir pour un vote complet, abordant les nouveaux articles de mise en accusation et préparant le terrain pour un procès au Sénat plus tard dans l’année. Le représentant Jim Clyburn a expliqué la raison du retard dans une déclaration dimanche. “Donnons au président élu Biden les 100 jours dont il a besoin pour lancer son programme”, a déclaré Clyburn.

Plusieurs sénateurs républicains clés se sont joints aux appels pour destituer et destituer le président Trump de ses fonctions. Les efforts du président pour remuer sa base et défendre quelque peu leurs actions sur Capitol Hill ont laissé plusieurs noms clés retirer leur soutien. Cela inclut le sénateur Pat Toomey de Pennsylvanie et la sénatrice Lisa Murkowski, tous deux qui estiment que Trump devrait quitter ses fonctions et ne jamais regarder en arrière.

“Je pense que le président s’est disqualifié pour ne jamais, certainement, servir à nouveau”, a déclaré Toomey à propos du retour de Trump pour se présenter en 2024. “Je ne pense pas qu’il soit éligible en aucune façon.”

La Chambre pourrait également forcer un vote au Sénat pour empêcher Trump de reprendre ses fonctions à l’avenir. Selon Bloomberg, le vote sur les futures élections ne nécessiterait qu’une majorité simple, où la destitution nécessite les deux tiers des voix.