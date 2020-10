Des mois après qu’elle et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont commencé les négociations sur le prochain projet de loi de relance, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a indiqué qu’un accord était sur le point d’être conclu. Bien que l’espoir d’un projet de loi approuvé le jour du scrutin ait presque disparu, Pelosi a indiqué qu’un accord de relance pourrait être conclu dès cette semaine, rapprochant les Américains de l’aide dont ils ont désespérément besoin.

Fournissant une mise à jour sur les pourparlers en cours tout en s’entretenant avec Jake Tapper sur l’état de l’Union de CNN dimanche, le président de la Chambre a révélé qu’un accord était si proche d’être conclu qu’il pourrait être adopté à la Chambre des représentants dès cette semaine. Elle a déclaré qu’elle ne ralentirait pas pour parvenir à un accord pour voir si les démocrates gagneraient la Maison Blanche et le Sénat et garderaient la Chambre après les élections du 3 novembre, mais continueraient plutôt à poursuivre un projet de loi avec Mnuchin dans le but de l’obtenir. approuvé «dès que possible».

“Nous voulons le faire le plus tôt possible”, a-t-elle déclaré. “Donc, encore une fois, cela pourrait arriver cette semaine à la Chambre, mais c’est à Mitch [McConnell] quant à savoir si cela se produirait au Sénat et irait au bureau du président, ce qui est notre espoir et notre prière. “

McConnell, le leader de la majorité au Sénat, a semblé être un obstacle dans les négociations et aurait même mis en garde la Maison Blanche contre la conclusion d’un accord avant le jour du scrutin. Sa position, cependant, semble avoir adouci le moins, et il a indiqué qu’il apporterait le projet de loi convenu au Sénat pour un vote. Cependant, il n’a pas indiqué quand ce vote aurait lieu, ce qui signifie qu’il pourrait le retarder jusqu’après l’élection du 3 novembre.

Mais avant même qu’il n’atteigne le bureau de McConnell, le projet de loi doit d’abord être accepté et rédigé. Tout au long des négociations, Pelosi et Mnuchin ont été en désaccord sur un certain nombre de choses, même si ces derniers jours, ces écarts ont commencé à se réduire. Pelosi a déclaré que vendredi, elle avait envoyé à Mnuchin une liste de préoccupations “que nous avions encore sur” quelle est la réponse? “” Mnuchin, selon l’orateur de la maison, devait revoir la liste au cours du week-end “et nous en aurons quelques répond lundi. “

Les détails exacts de la facture en cours de négociation ne sont pas clairs, bien que son prix se situe entre 1,8 et 2,2 billions de dollars. Le projet de loi comprendra des dispositions ciblant entre autres le dépistage des coronavirus, la recherche des contacts et le financement des écoles. Il comprendra également probablement une deuxième série de contrôles de relance.