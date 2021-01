N

Ancy Pelosi a décrit Donald Trump comme «un danger clair et présent pour la nation que nous aimons tous» lors d’un débat sur la question de savoir si le président devrait être destitué.

Le président de la Chambre a déclaré que M. Trump devait être destitué et condamné pour incitation à une rébellion armée contre le pays.

L’attaque du principal démocrate est survenue alors que la Chambre des représentants américaine commençait à débattre de l’opportunité de destituer M. Trump pour avoir incité des partisans qui ont pris d’assaut le Capitole la semaine dernière, alors qu’un anneau d’acier a été jeté autour du complexe pour empêcher de nouvelles manifestations violentes.

«Nous ne pouvons pas échapper à l’histoire. Nous savons que le président des États-Unis a incité cette insurrection, cette rébellion armée. … Il doit partir », a déclaré Mme Pelosi.

«Il représente un danger clair et présent pour la nation que nous aimons tous.

«Le président doit être destitué, et je crois que le président doit être condamné par le Sénat, un recours constitutionnel qui garantira que la république sera à l’abri de cet homme qui était si résolument déterminé à démolir les choses qui nous sont chères et que nous tenir ensemble.

«Démocrates et républicains, je vous demande de sonder vos âmes et de répondre à ces questions: la guerre du président contre la démocratie est-elle conforme à la Constitution?

<< Ses paroles et la foule insurrectionnelle étaient-elles un crime grave et un délit? N'avons-nous pas le devoir de prêter serment de faire tout ce que nous pouvons constitutionnellement pour protéger notre nation et notre démocratie des appétits et des ambitions d'un homme qui a manifestement démontré qu'il est une menace vitale pour la liberté, l'autonomie gouvernementale et la primauté du droit? »

Au moins cinq républicains ont déclaré qu’ils se joindraient aux démocrates pour voter pour un article de destitution d’incitation à une insurrection sept jours seulement avant qu’il ne quitte ses fonctions et que le président élu Joe Biden prête serment le 20 janvier.

Si la Chambre l’approuve, M. Trump deviendrait le premier président destitué à deux reprises.

Un vote majoritaire à la Chambre pour destituer déclencherait un procès au Sénat contrôlé par les républicains, bien qu’il ne soit pas clair si un tel procès aurait lieu à temps pour expulser M. Trump de ses fonctions.

Les partisans pro-Trump prennent d’assaut le Capitole américain

La police du Capitole des États-Unis avec des armes tirées montre que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole

AP

Des policiers utilisent du gaz poivré sur les manifestants pro-Trump pendant les affrontements

REUTERS

La police du Capitole des États-Unis tient des manifestants à la pointe d’une arme près de la chambre à l’intérieur du Capitole américain

AP

Une explosion causée par une munition de la police est vue alors que les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le Capitole américain à Washington

REUTERS

Un manifestant est vu pendu au balcon dans la salle du Sénat

.

La fumée remplit la passerelle devant la salle du Sénat alors que les partisans du président Donald Trump sont confrontés à des agents de la police du Capitole américain à l’intérieur du Capitole

AP

Un partisan du président américain Donald Trump se débat avec un policier anti-émeute après que le manifestant a poussé une ligne de police à l’extérieur du bâtiment du Capitole

. via .

Les gens s’abritent dans la galerie de la Chambre alors que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole américain

AP

Les partisans du président Donald Trump sont confrontés à des officiers de police du Capitole américain à l’extérieur de la salle du Sénat à l’intérieur du Capitole

AP

Les partisans de Trump tentent de franchir une barrière policière

AP

Les partisans du président Donald Trump lui mettent l’eau aux yeux après que la police du Capitole américaine ait déployé un agent chimique à l’extérieur du Capitole américain

AP

Les partisans de Trump tentent de franchir une barrière policière,

AP

La police surveille les manifestants qui ont tenté de franchir une barrière policière

AP

Donald Trump

Le président Donald Trump prend la parole lors d’un rassemblement

AP

Avec le Washington Monument en arrière-plan, les gens assistent à un rassemblement de soutien au président Donald Trump près de la Maison Blanche

AP

Des manifestants cassent du matériel de télévision à l’extérieur du Capitole américain

AP

Les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le Capitole américain à Washington,

REUTERS

La police affronte les partisans du président Donald Trump alors qu’ils manifestent au deuxième étage du Capitole américain près de l’entrée du Sénat après avoir enfreint les défenses de sécurité, à Washington

REUTERS

Les partisans du président américain Donald Trump s’affrontent avec des policiers devant le Capitole américain à Washington

REUTERS

Les forces de l’ordre repoussent les partisans du président américain Donald Trump qui tentent d’entrer dans le Capitole américain lors d’une manifestation contre la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

REUTERS

Des manifestants affrontent la police du Capitole lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

REUTERS

Les partisans du président Donald Trump escaladent le mur ouest du Capitole américain

AP

Le président élu américain Joe Biden serre les mains dans la prière alors qu’il parle des violentes manifestations dans et autour du Capitole américain à Washington

REUTERS

Un partisan du président Donald Trump porte un drapeau de bataille confédéré au deuxième étage du Capitole américain près de l’entrée du Sénat après avoir violé les défenses de sécurité à Washington,

REUTERS

Les partisans du président américain Donald Trump se couvrent le visage pour se protéger des gaz lacrymogènes lors d’un affrontement avec des policiers devant le Capitole américain à Washington

REUTERS

Les partisans de Trump affrontent la police et les forces de sécurité alors qu’ils poussent des barricades pour prendre d’assaut le Capitole américain

. via .

Un partisan du président américain Donald Trump porte un masque à gaz alors qu’il proteste après avoir pris d’assaut le Capitole américain

. via .

Les partisans du président américain Donald Trump manifestent à l’intérieur du Capitole américain

. via .

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et le vice-président Mike Pence s’entretiennent avant une session conjointe de la Chambre et du Sénat pour compter les votes du Collège électoral émis lors des élections de novembre, au Capitole à Washington

AP

La salle de la Chambre est vide après une évacuation précipitée alors que les manifestants tentaient de s’introduire dans la salle du Capitole américain

AP

Le représentant Andy Kim, DN.J., nettoie les débris et les effets personnels éparpillés sur le sol de la rotonde tôt le matin après que les manifestants ont pris d’assaut le Capitole à Washington

AP

Des dégâts sont visibles dans les couloirs tôt le matin après que les manifestants ont pris d’assaut le Capitole à Washington

AP

Les membres du personnel du Congrès se barricadent après que les partisans de Trump ont fait irruption à l’intérieur du Capitole américain à Washington, DC

. via .

Des gaz lacrymogènes sont libérés dans une foule de manifestants lors d’affrontements avec la police du Capitole lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain, au Capitole américain

REUTERS

Les membres du personnel du Congrès lèvent la main pendant que les équipes Swat de la police du Capitole vérifient tout le monde dans la salle alors qu’ils sécurisent le sol des suporteurs de Trump à Washington, DC

. via .

Un partisan du président américain Donald Trump porte un masque à gaz et tient un buste de lui après que lui et des centaines d’autres ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole

. via .

Les membres du personnel du Congrès se barricadent après que les partisans de Trump ont fait irruption à l’intérieur du Capitole américain à Washington, DC

. via .

Un manifestant pro-Trump porte le lutrin de la présidente américaine de la maison Nancy Pelosi à travers la Roturnda du Capitole américain après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment

.

Les partisans du président américain Donald Trump manifestent dans la rotonde du Capitole américain

. via .

Une foule pro-Trump se rassemble à l’intérieur de la salle du Sénat dans le Capitole américain après que des groupes ont pris d’assaut le bâtiment

.

La police avec des armes à feu se tient près d’une porte barricadée alors que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole américain

AP

Des membres des Oath Keepers sont vus parmi les partisans du président américain Donald Trump au Capitole américain lors d’une manifestation contre la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

REUTERS

Alors que les législateurs débattaient de la question, les troupes de la Garde nationale et la police étaient postées autour du Capitole pour assurer la sécurité.

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, le numéro deux démocrate, a déclaré que les membres du parti avaient l’intention d’envoyer l’accusation de destitution, une fois approuvée, au Sénat “dès que possible”.

Le débat fait suite aux encouragements de M. Trump à une foule de loyalistes à “se battre comme un enfer” contre les résultats des élections juste avant qu’ils ne prennent d’assaut le Capitole américain lors d’un siège meurtrier.

“Nous débattons de cette mesure historique sur une scène de crime”, a déclaré Jim McGovern, un représentant démocrate du Massachusetts.

Alors que la première destitution de M. Trump en 2019 n’a apporté aucun vote républicain à la Chambre, un nombre petit mais important de dirigeants et de législateurs rompent avec le parti pour rejoindre les démocrates, affirmant que le président a violé son serment de protéger et de défendre la démocratie américaine.

L’effondrement stupéfiant des derniers jours au pouvoir de M. Trump, face aux avertissements alarmants de plus de violence de la part de ses partisans, laisse le pays dans une situation difficile et inconnue avant l’inauguration de M. Biden le 20 janvier.

(

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, porte un masque de protection lors de son arrivée au Capitole américain mercredi

/ .)

La résolution de mise en accusation de quatre pages s’appuie sur la propre rhétorique incendiaire de M. Trump et les mensonges qu’il a répandus à propos de la victoire électorale de M. Biden, pour défendre ses arguments en faveur des crimes et délits graves comme l’exige la Constitution.

Ils incluent ses commentaires lors d’un rassemblement à la Maison Blanche le jour de l’attaque du Capitole, quand il a déclaré à ses partisans: “Nous allons descendre au Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès. , et nous n’allons probablement pas applaudir autant pour certains d’entre eux.

«Parce que vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Il faut faire preuve de force et être fort. »

M. Trump n’a pris aucune responsabilité pour l’émeute, suggérant que c’était la volonté de l’évincer plutôt que ses actions autour de l’émeute sanglante qui divisait le pays.

“Pour continuer sur cette voie, je pense que cela représente un danger énorme pour notre pays, et cela provoque une énorme colère”, a déclaré mardi M. Trump dans ses premières remarques aux journalistes depuis les violences de la semaine dernière.

Un officier de police du Capitole est mort des suites de blessures subies lors de l’émeute, et la police a tiré et tué une femme pendant le siège. Trois autres personnes sont mortes dans ce que les autorités ont qualifié d’urgences médicales. Les législateurs ont dû se battre pour la sécurité et se cacher alors que les émeutiers prenaient le contrôle du Capitole et retardaient de plusieurs heures la dernière étape pour finaliser la victoire de M. Biden.