Il semble qu’une deuxième série de contrôles de relance ne soit toujours pas près d’être une réalité, la Présidente Nancy Pelosi et d’autres dirigeants démocrates ayant rejeté la récente offre de relance de la Maison Blanche. Dans une lettre adressée à ses collègues, Pelosi a qualifié l’offre de “manifestement inadéquate” et “totalement insuffisante”. La lettre a également critiqué Trump pour ne pas prendre «la guerre contre le virus au sérieux, personnellement ou au niveau national».

“Les nouvelles sont remplies de chiffres en termes de dollars”, a poursuivi M. Pelosi. «Le cœur du problème est le suivant: pouvons-nous laisser le virus faire rage et ignorer la science comme le propose l’Administration, ou accepteront-ils le plan stratégique scientifique de la loi sur les héros pour écraser le virus. Nous avons d’autres différences en termes de bénéficiaires Mais en termes de tests, de traçage et de traitement, ce que l’administration Trump a offert est totalement insuffisant. “

Pelosi a ensuite poursuivi en disant: «Nous ne pouvons pas rouvrir en toute sécurité les écoles, l’économie et nos communautés tant que nous n’écraserons pas le virus avec le plan national scientifique pour le dépistage, le traçage, le traitement et l’isolement, et pour la distribution équitable et éthique d’un coffre-fort. et un vaccin efficace une fois mis au point. Ce plan stratégique est contenu dans le Heroes Act, qui prévoit 75 milliards de dollars pour financer ce travail crucial. Il est expliqué plus en détail dans la fiche d’information que le président Pallone a de nouveau envoyée jeudi. “

La proposition de relance de 1,8 billion de dollars du président Trump se heurte à l’opposition des démocrates et des républicains, tout en garantissant qu’un projet de loi sur l’aide économique ne sera pas adopté avant le jour du scrutin http://t.co/MNVTpGsUaI – CNN Breaking News (@cnnbrk) 10 octobre 2020

En ce qui concerne ses opinions selon lesquelles «la proposition de l’administration Trump ne répond pas aux besoins de santé de cette crise», Pelosi a cité quelques domaines. Financement total, tests, métriques, territoires et communautés tribales, communautés de couleur et plan national. “Il est difficile de comprendre qui façonne leur approche, qui à ce jour a été un échec misérable et mortel”, a-t-elle déclaré. “Jusqu’à ce que ces graves problèmes soient résolus, nous restons dans une impasse. Cependant, je garde espoir que la Maison Blanche se joindra à nous pour travailler à un programme de secours qui aborde la crise sanitaire et économique à laquelle sont confrontées les familles américaines et le fera bientôt.”

Le nouveau offert par la Maison Blanche aurait envoyé des chèques de 1 200 $ aux citoyens américains et ajouté un supplément de 400 $ par semaine à ceux qui touchent des allocations de chômage. Cela aurait également augmenté le montant d’argent pour les personnes à charge à 1 000 $, contre 500 $ de la Loi CARES. Cependant, les démocrates ont été déterminés à vouloir ramener le montant du chômage à 600 $ et que le montant accordé pour les personnes à charge soit également de 1 200 $.