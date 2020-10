La présidente Nancy Pelosi et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, ont récemment échangé des accusations sur les discussions actuelles sur le projet de loi de relance, ce qui peut indiquer qu’ils n’aboutissent à rien. Pelosi et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin sont engagés dans des pourparlers de relance depuis août, tous deux s’étant précédemment éloignés de la table à des moments différents. Il semble que les négociations soient encore loin d’un accord, car Pelosi et Meadows ont commencé à rejeter la faute.

“Nous avons continué à faire offre après offre après offre et Nancy continue de déplacer les buts”, Meadows lors d’une apparition sur l’état de l’Union de CNN avec Jake Tapper. Dans une interview séparée avec Tapper, Pelosi a laissé entendre que c’était les négociateurs de la Maison Blanche, et non elle-même, qui continuaient à “déplacer les buts”. Auparavant, Pelosi a indiqué qu’elle et Mnuchin étaient “à peu près là” sur un projet de loi, mais a expliqué qu’il y avait certaines choses qu’ils n’avaient toujours pas réglées. La loi sur la responsabilité et le “financement par l’État et local” ne sont que deux des éléments sur lesquels elle a indiqué qu’ils restent divisés.

La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à propos des négociations sur le projet de loi de relance: «Cependant, faire quoi que ce soit qui n’écrase pas le virus est vraiment une faute officielle et pour écraser le virus, il suffit de suivre la science: tests, traçage, traitement… Nous l’avons dans notre facture “#CNNSOTU pic.twitter.com/gfdo7suibf – État de l’Union (@CNNSotu) 25 octobre 2020

Une préoccupation que beaucoup ont est que même si Pelosi et Mnuchin parviennent à un accord sur un projet de loi de relance, il y a peu de confiance que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell et ses collègues législateurs du GOP, le soutiendront. La plupart d’entre eux ont déjà critiqué les projets de loi antérieurs proposés par les démocrates de la Chambre et l’administration Trump. McConnell a récemment proposé son propre projet de loi «maigre» de 500 milliards de dollars, qui, selon lui, était conçu pour répondre aux plus grands besoins des Américains. Notamment, il n’a pas inclus une deuxième série de projets de loi de relance.

La proposition de la Maison Blanche aurait émis des chèques de 1 200 $ aux citoyens et aurait également ajouté un coup de pouce hebdomadaire de 400 $ à ceux qui sont au chômage. Cela aurait également augmenté le montant d’argent donné pour les personnes à charge à 1 000 $. Cependant, de nombreux dirigeants démocrates veulent que le montant accordé pour les personnes à charge soit de 1 200 $. ont clairement indiqué qu’ils voulaient ramener le montant de l’indemnité de chômage fédérale à 600 $, alors qu’il était avec la Loi CARES. Les dirigeants républicains ont critiqué ces dispositions, car ils veulent que le prochain projet de loi soit moins cher que ce qui a été proposé jusqu’à présent.