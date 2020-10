L’horloge tourne maintenant officiellement pour qu’un projet de loi de relance soit approuvé. Au milieu des négociations en cours, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a fixé dimanche un délai de 48 heures pour qu’elle et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin adoptent une nouvelle loi de secours avant le jour du scrutin.

Dans une interview sur ABC cette semaine dimanche, Pelosi a expliqué que ce délai de 48 heures ne s’applique que pour pouvoir conclure un accord avant les élections de novembre. Elle a déclaré qu’elle faisait pression sur la Maison Blanche pour qu’elle réconcilie d’ici mardi les différends restants concernant le soulagement du stimulus des coronavirus, car le processus législatif à la Chambre et au Sénat prendrait un certain temps à se dérouler, ce qui signifie qu’il ne serait pas possible qu’un projet de loi soit adopté. par les deux chambres du Congrès si les discussions s’étendent au-delà des prochains jours. Si un accord n’est pas conclu dans ce délai de 48 heures, les négociations se poursuivront.

“Le 48 ne concerne que si nous voulons le faire avant les élections, ce que nous faisons”, a-t-elle déclaré, selon CNBC. “Mais nous leur disons que nous devons geler la conception sur certaines de ces choses. Allons-nous avec ou non? Et quel est le langage. Je suis optimiste, car encore une fois, nous avons fait des allers-retours sur tout cette.”

Les remarques de Pelosi sont intervenues juste après qu’elle et Mnuchin se soient rencontrées pendant plus d’une heure samedi soir. Son chef de cabinet adjoint, Drew Hammill, a déclaré que ces pourparlers avaient abouti à “des nouvelles encourageantes sur les tests”, bien que “il subsiste une série de différences supplémentaires au fur et à mesure que nous progressons provision par disposition qui doivent être traitées de manière globale”. Présentant le délai de 48 heures de Pelosi, Hamill a déclaré que la Maison Blanche doit concilier ces différences “afin de démontrer que l’administration est sérieuse à parvenir à un accord bipartisan qui pourvoit aux Américains avec les plus grands besoins pendant la pandémie.

Pelosi, quant à elle, a abordé les conversations tenues ce week-end dans une lettre à ses collègues dimanche soir dans laquelle elle accusait la Maison Blanche d’affaiblir le langage autour des tests et de la recherche des contacts, déclarant que «la Maison Blanche a supprimé 55% des Heroes Act. langage pour les tests, le traçage et le traitement. ” Elle a également déclaré que la Maison Blanche avait refusé «d’élargir le crédit d’impôt pour enfants, le crédit d’impôt pour enfants et personnes à charge et le crédit d’impôt sur le revenu gagné, tout en continuant les avantages fiscaux pour certains des plus riches d’Amérique». Malgré ces différences clés, Pelosi a de nouveau réitéré son optimisme, écrivant qu’elle est “optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord avant les élections”.